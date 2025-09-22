الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بريطانيا تحذر إسرائيل من الرد على مساعي إقامة الدولة الفلسطينية

بريطانيا
بريطانيا

حذرت وزيرة الخارجية البريطاني إيفيت كوبر، اليوم الإثنين، إسرائيل من ضم أجزاء من الضفة الغربية ردًا على اعتراف المملكة المتحدة بالدولة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، قبيل مشاركتها في مؤتمر بالأمم المتحدة في نيويورك، حيث من المتوقع أن تعلن دول أوروبية أخرى مثل فرنسا عن خطوات مماثلة.

 

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطينية أمس الأحد، إلى جانب كندا وأستراليا والبرتغال.

 

وأكدت كوبر أنها أوضحت لنظيرها الإسرائيلي أن حكومته يجب ألا تستخدم هذا الاعتراف ذريعة لضم الضفة الغربية المحتلة، مشددة على أن القرار يعكس حرص بريطانيا على أمن إسرائيل والفلسطينيين وحماية السلام في الشرق الأوسط.

 

وأضافت أن "المتطرفين" على الجانبين يسعون لتقويض حل الدولتين، وهو ما تلتزم المملكة المتحدة بإحيائه باعتباره الحل الأمثل للصراع.

 

 وقالت كوبر: "الأمر الأسهل هو الانسحاب والقول إن الأمر صعب للغاية، ونعتقد أن هذا خطأ، وقد شهدنا كل هذا الدمار والمعاناة".

 

وبيّنت "كما أننا نعترف بإسرائيل، دولة إسرائيل... علينا أيضًا الاعتراف بحقوق الفلسطينيين في دولة خاصة بهم".

 

ولم تذكر متى ستصبح القنصلية العامة البريطانية في القدس الشرقية سفارة كاملة، مؤكدةً أنها ستستمر ريثما تبدأ عملية دبلوماسية مع السلطة الفلسطينية.

 

كانت وزيرة الخارجية تتحدث في نيويورك، حيث تنعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع.

 

وأعلنت وزارة الخارجية أنها تسعى إلى بناء توافق دولي حول إطار عمل للسلام في الشرق الأوسط.

 

في سياق متصل، أعربت السلطة الفلسطينية عن ترحيبها بالقرار البريطاني، معتبرةً إياه خطوة نحو تحقيق السلام والأمن في المنطقة، كما رحبت به حماس لكنها طالبت بإجراءات عملية لوقف الحرب في قطاع غزة فورًا.

 

وفي المقابل، عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن رفضه القاطع لإقامة دولة فلسطينية، بينما اتهم مسؤولون إسرائيليون بريطانيا بـ"الخيانة"، معتبرين القرار دعمًا لحركة حماس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بريطانيا إقامة الدولة الفلسطينية إسرائيل وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر الضفة الغربية

الأكثر قراءة

القبض على المطربة بوسي بمطار القاهرة الدولي وترحيلها إلى نيابة النزهة

تفاصيل القبض على المطربة بوسي في مطار القاهرة أثناء محاولتها السفر إلى دبي

موضوع في غاية الأهمية، توفيق عكاشة يكشف سر دعوة ترامب قادة الدول العربية للاجتماع بأمريكا

علاء عبد الفتاح أبرزهم، السيسي يعفو عن مجموعة من المحكوم عليهم

زغلول صيام يكتب: اتحاد الكرة لن يكون الفصل الأخير في قضية زيزو! ونكشف سيناريو قضية نجم الأهلي!

حبس البلوجر "أم سجدة" 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه

ارفعوا الغياب مش قادرة أصرف على عيالي، استغاثة أم بوزير التعليم تثير الأحزان (فيديو)

الأهلي يكشف تطورات العمل في تشييد الاستاد الجديد (صور)

خدمات

المزيد

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

بعد الارتفاعات الجنونية، آخر تطورات أسعار الذهب بالصاغة اليوم الإثنين

أسعار الذهب اليوم الإثنين في المملكة العربية السعودية

ارتفاع الأبيض، أسعار كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، موسى وهارون يخوضان جدالا عنيفا مع فرعون

تفسير حلم الدموع في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم

حكم بيع شيء يمكن استعماله في أمر مباح أو محرم في نفس الوقت

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads