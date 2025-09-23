الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
خبير بالملف العبري: اعتراف بريطانيا وفرنسا بفلسطين بداية الحصار السياسي لإسرائيل

احمد فؤاد انور،فيتو
قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبريات والخبير بملف الصراع العربي الإسرائيلي: إن اعتراف بريطانيا وفرنسا بالدولة الفلسطينية سيؤدي إلى فرض عزلة  سياسية حاليا لحكومة الاحتلال، وخصوصا بعد تراجع رصيدها فى أمريكا، خاصة وأن هذه الاعترافات من جانب دول غربية ساندت إسرائيل لسنوات طويلة وساهمت في تأسيسها وخاضت معها حروبا، مشيرا إلى أن الأمر يمثل لطمة كبرى للداخل الإسرائيلي ويزيد من عزلة إسرائيل سياسيا خاصة ونحن نتحدث عن 160 دولة تعترف تباعا بدولة فلسطين حتى الآن.

تخوفات إسرائيل من الرئيس الأمريكي القادم 

وأكد في تصريحات لـ"فيتو"، أن هناك تخوفات إسرائيلية من الرئيس الأمريكي الذي سيأتي بعد ترامب، فربما يكون محايدا أو على الأقل لن يكون منحازا لإسرائيل مثل ترامب، وبالتالي هناك تخوفات من أن يمتد تأثير هذا التأييد الأوربي للدولة الفلسطينية لأراضي 1948.

وتساءل الخبير في الشأن العبري: لماذا الآن يتم رفض حل الدولتين، وهو ما يفتح الباب أمام خيار الدولة الواحدة من النهر إلى البحر، أي الدولة الفلسطينية؟ وأجاب قائلًا: “الجانب الغربي يدرك أن هناك طرفًا فلسطينيًّا يعترف بحدود عام 1967، ويقبل بـ22% فقط من أرض فلسطين التاريخية تحت الانتداب البريطاني، في المقابل، هناك طرف إسرائيلي يصر على مخطط التهجير والاستيلاء على الأرض، مبينا أن هذا ما حذر منه الكاتب الإسرائيلي عاموس عوز، أحد مؤسسي حركة ”السلام الآن"، حيث قال: “إذا لم نقبل بحل الدولتين  فستأتي حكومة إسرائيلية تقمع معارضيها وتقتل الفلسطينيين، وفي النهاية سيفرض على إسرائيل حصار دولي وعزلة سياسية، وستُقام دولة فلسطينية من النهر إلى البحر”.

إعلان الدول الغربية واعترافها بالدولة الفلسطينية يستلزم تصديها للتهجير 

كما تساءل لماذا الآن؟ وأجاب: لأن إعلان الدول الغربية واعترافها بالدولة الفلسطينية يستلزم تصديها للتهجير وعدم السماح بالاستيلاء على الأرض وهنا نعود لمبدأ اللأض مقابل السلام، وبالتالي التخوفات الإسرائيلية كبيرة خاصة وأن هناك من يحاول أن يقود مشروع التهجير من خلال الصهيونية العالمية من خلال فرض القوة اعتمادا على الاحتماء بالقوى الكبرى والتي تراجعت عن دعم إسرائيل، بل إن الغالبية أصبحت تحمل نتنياهو مسئولية هذه الخسائر السياسية الفادحة وتحميل الصهيونية الدينية المسئولية أيضا، وبالتالي أصبح داخل إسرائيل والغرب الأوربي اتهامات متبادلة بين المستوى السياسي والمستوى العسكري داخل إسرائيل.

