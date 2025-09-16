وزير الخارجية الأسبق: إسرائيل تمضي في مخططاتها بغزة وتتجاهل القانون الدولي والإدانات العالمية

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق: إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تنفيذ سياساته ومخططاته في قطاع غزة، دون أي اعتبار لمبادئ القانون الدولي أو النداءات العالمية المطالِبة بوقف إطلاق النار، مؤكدًا أن إسرائيل "تضع نفسها في عزلة دولية متزايدة".

وأضاف العرابي في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن هذه السياسات تمارس على حساب أرواح الفلسطينيين الأبرياء، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي عاجز حاليا عن كبح جماح إسرائيل أو إلزامها بوقف العدوان.

وأوضح وزير الخارجية الأسبق أن "العالم الذي نعيش فيه اليوم تحكمه قوانين القوة وليس قوة القانون، وبالتالي فإن إسرائيل تستغل هذا الواقع وتتمادى في عدوانها، مستفيدة من الدعم الأمريكي السافر الذي يشجعها على الاستمرار".

الاجتياح الإسرائيلي لغزة

وقالت وسائل إعلام عبرية: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يقدر أن نحو 2500 مقاتل سيتصدون إلى القوات المتوغلة بريا في مدينة غزة، ويأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه جيش الاحتلال عملياته في قلب مدينة غزة الليلة الماضية تنفيذًا لقرار القيادة السياسية التي أمرت باحتلال المنطقة.

كما أوضح متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن "العمليات الهجومية واسعة النطاق ومكثفة، وتُشكل استمرارًا مباشرًا لإنجازات عملية "عربات جدعون"، بهدف تحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة وتعميق الإنجازات في إطار القتال".

وأضاف أن "نشاط القوات بدأ وفقًا للخطة العملياتية، وسيتوسع وفقًا لتقييم الوضع".

وتعمل حاليًا فرقتان في منطقة مدينة غزة - الفرقة 98 والفرقة 162، ومن المتوقع انضمام فرقة أخرى، الفرقة 36، إليهما خلال الأيام القادمة.

وقالت القناة الـ12 العبرية: إن هذه الفرق ستُحاصر مدينة غزة، وتعمل بالتعاون مع الفرقة 99، العاملة في شمال القطاع، وفرقة غزة، العاملة في جنوبه.

وفجر الثلاثاء، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، هجمات مكثفة للغاية ضد قطاع غزة، وصرح مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى لشبكة N12 بأن هذه الهجمات "مكثفة وكبيرة".

وتأتي هذه الموجة من الهجمات في إطار استعدادات جيش الاحتلال الإسرائيلي، لإطلاق عملية "عربات جدعون 2"، التي تهدف إلى السيطرة على مدينة غزة وتفكيك حماس.

