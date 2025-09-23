فضيحة الكرة الذهبية، صحيفة إنجليزية تنتقد تجاهل مو صلاح وتصفه بالإهانة

انتقدت صحيفة "إكسبريس" البريطانية حصول النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر وجناح ليفربول، على المركز الرابع في سباق الكرة الذهبية لأفضل لاعب بالعالم لعام 2025، فيما حصل عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان على الجائزة.

صلاح يتعرض للإهانة

وقالت الصحيفة الإنجليزية: إن محمد صلاح يُعد من أكثر اللاعبين تعرضًا للإهانة والتجاهل في سباق الكرة الذهبية منذ عام 2018 وحتى نسخة 2025.

وأوضحت الصحيفة أن صلاح، رغم أرقامه القياسية وتألقه المستمر في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، لم يحصل على التقدير الكافي في تصويت الجائزة، مقارنة بما يقدمه من أداء استثنائي ساهم في تتويج ليفربول بعدة بطولات كبرى.

وأكد التقرير أن استمرار استبعاد صلاح من المراتب الأولى في سباق "البالون دور" يمثل ظلمًا كبيرًا لأحد أبرز اللاعبين في العالم خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن مكانته وإنجازاته كان يجب أن تنعكس بشكل أوضح في الجوائز الفردية.

