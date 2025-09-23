الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
محمد صلاح رابعا، ترتيب أول 10 لاعبين في سباق الكرة الذهبية

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

احتل الدولي المصري محمد صلاح الترتيب الرابع في سباق الكرة الذهبية 2025 (بالون دور)، في الحفل الذي جرى مساء الإثنين، على مسرح دو شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور عدد كبير من نجوم كرة القدم العالمية الحاليين والسابقين.

ترتيب أول 10 لاعبين في سباق الكرة الذهبية 

1: عثمان ديمبلي

2: لامين يامال

3: فيتينيا

4: محمد صلاح

5: رافينيا

6: أشرف حكيمي

7: كيليان مبابي

8: كول بالمر

9: دوناروما

10: نونو مينديز

 

جوائز حفل الكرة الذهبية

في النسخة الـ69 من الحفل، ستُمنح 13 جائزة شاملة:

الكرة الذهبية للرجال

الكرة الذهبية للسيدات

جائزة كوبا للرجال (أفضل لاعب شاب)

جائزة كوبا للسيدات (أفضل لاعبة شابة)

جائزة ياشين للرجال (أفضل حارس مرمى)

جائزة ياشين للسيدات

جائزة كرويف للرجال (أفضل مدرب)

جائزة كرويف للسيدات

أفضل نادٍ رجالي

أفضل نادٍ نسائي

جائزة جيرد مولر للرجال (أفضل هداف)

جائزة جيرد مولر للسيدات

جائزة سقراط (العمل الإنساني للاعب كرة القدم)

الكرة الذهبية 2025 حفل الكرة الذهبية 2025 الكرة الذهبية بالون دور باريس

