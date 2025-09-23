الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل التعليم بالإسكندرية للمعلمين: استثمروا التكنولوجيا لتقديم خدمة تعليمية أفضل

جولة وكيل وزارة التربية
جولة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية

أجرى الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، جولة تفقديّة لمتابعة انتظام الدراسة بعدد من المدارس، ضمن توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بمتابعة انتظام سير العملية التعليمية وتنمية وتعزيز مهارات الطلاب وقدراتهم.

جولة وكيل التعليم بالأسكندرية على المدارس

بدأ وكيل الوزارة جولته التفقدية بمتابعة مدرسة الشاطبي الإعدادية بنات بإدارة وسط التعليمية، وذلك بحضور عادل حسين مدير عام الإدارة لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية.

وأشاد مدير المديرية بانضباط الحضور وكثافة الفصول وإعداد القوائم والجداول المدرسية، ووجه بالاستفادة بكافة الإمكانات المتاحة ومستوى نظافة المدرسة والإشراف المدرسي اليومي، وتفقد بعض حجرات الأنشطة التربوية.

ووجه رسالته للمعلمين في المدرسة ببذل كل الجهد للنهوض والارتقاء بالعملية التعليمية واستثمار التكنولوجيا لتقديم خدمة تعليمية أفضل وأجود لبناتنا الطالبات.

كما وجّه للطالبات رسالة طمأنة، مؤكدًا على ضرورة حضورهم لمتابعة دروسهم أولا بأول والحصول على درجات المواظبة وأعمال السنة والتقييمات اليومية.

وكلف مدير المديرية بتقويم الأداء وبمتابعة سير انتظام العملية التعليمية وحسن التواصل والتعامل مع أولياء الأمور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بمحافظة الاسكندرية الدكتور عربي أبوزيد التربية والتعليم الفريق أحمد خالد حسن

مواد متعلقة

الداخلية تضبط قائدي ربع نقل عرضوا حياة المارة للخطر بالإسكندرية

الكرة الطائرة، منتخب تونس يودع بطولة العالم بالفلبين

أبوة من نوع آخر، صرح تعليمي يحمل اسم فوزي الدهشوري تخليدا لعطائه (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

عرض عليها هاتفا محمولا وخاتم ذهب، ضبط مدير مدرسة بتهمة التحرش بطالبة داخل غرفة الصلاة بالقليوبية

فجرها ترامب، التحذير من الباراسيتامول يثير مخاوف العالم والأطباء يكشفون مخاطر المسكنات

حقيقة اقتراب إمام عاشور من الرحيل عن الأهلي

"خرجنا نجيب عيش"، محافظ بورسعيد يضبط طالبات خارج المدرسة ويحيل المديرة للتحقيق

"جبت لكم شنط المدرسة"، التفاصيل الكاملة لإقدام أب على قتل ابنته وإصابة الأخرى والتخلص من حياته بالإسكندرية

شمل البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025

بعد اعترافه بدولة فلسطين، الرئيس الفرنسى يجبر على الانتظار فى نيويورك لمرور موكب ترامب (فيديو)

خدمات

المزيد

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

علامات تعاطى سائقي الحافلات للمواد المخدرة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي مراتب اليقين كما جاءت في القرآن الكريم؟ السيد عرفة يجيب

حفيد الشيخ الحصري: اتعلمت من جدي حب العمل والكرم الحاتمي وقراءة المصحف باليوم الهجري

أستاذ حديث بالأزهر: هذا الأمر علاج لأمراض اليأس والكآبة ويبعث الطمأنينة في القلوب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads