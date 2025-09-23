وكيل التعليم بالإسكندرية للمعلمين: استثمروا التكنولوجيا لتقديم خدمة تعليمية أفضل

أجرى الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، جولة تفقديّة لمتابعة انتظام الدراسة بعدد من المدارس، ضمن توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بمتابعة انتظام سير العملية التعليمية وتنمية وتعزيز مهارات الطلاب وقدراتهم.

جولة وكيل التعليم بالأسكندرية على المدارس

بدأ وكيل الوزارة جولته التفقدية بمتابعة مدرسة الشاطبي الإعدادية بنات بإدارة وسط التعليمية، وذلك بحضور عادل حسين مدير عام الإدارة لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية.

وأشاد مدير المديرية بانضباط الحضور وكثافة الفصول وإعداد القوائم والجداول المدرسية، ووجه بالاستفادة بكافة الإمكانات المتاحة ومستوى نظافة المدرسة والإشراف المدرسي اليومي، وتفقد بعض حجرات الأنشطة التربوية.

ووجه رسالته للمعلمين في المدرسة ببذل كل الجهد للنهوض والارتقاء بالعملية التعليمية واستثمار التكنولوجيا لتقديم خدمة تعليمية أفضل وأجود لبناتنا الطالبات.

كما وجّه للطالبات رسالة طمأنة، مؤكدًا على ضرورة حضورهم لمتابعة دروسهم أولا بأول والحصول على درجات المواظبة وأعمال السنة والتقييمات اليومية.

وكلف مدير المديرية بتقويم الأداء وبمتابعة سير انتظام العملية التعليمية وحسن التواصل والتعامل مع أولياء الأمور.

