عدو يدمر الكبد والأعصاب، دراسة تحذر من خطورة الإفراط في فيتامين ب 12

حذرت دراسة طبية من مخاطر الإفراط في تناول فيتامين ب ١٢ لما له من آثار جانبية خطيرة على الجسم.

وظيفة فيتامين ب 12

ويُعد فيتامين ب 12 ضروريًّا لإنتاج الصفائح الدموية السليمة، وخلايا الدم البيضاء، وخلايا الدم الحمراء.

ويفقد الجسم حوالي 1% من خلايا الدم الحمراء الأقدم يوميًّا، ويستبدلها.

و يُعد حمض الفوليك (فيتامين ب 9) وفيتامين ب 12 ضرورين لنمو وتطور خلايا الدم الحمراء الجديدة وعلى الرغم من ضرورته للعديد من عمليات الجسم، إلا أن تناول فيتامين ب 12 بكميات كبيرة قد يكون ضارًا بحسب Health.

الآثار الجانبية لزيادة فيتامين ب 12

قد يؤدي الإفراط في تناول هذا الفيتامين إلى خفقان القلب، وتلف الأعصاب، والعديد من المفاجآت غير السارة الأخرى بجانب مخاطر التسمم بفيتامين ب 12.



حذرت الدراسة من إن الإفراط في تناول هذا الفيتامين، الذي يُفترض أنه مفيد، قد يُخل بتوازن جسمك الدقيق، مما يؤدي إلى تلف الكبد، وخفقان القلب، ومشاكل عصبية.

الحفاظ على التوازن

في لحظة، قد يتحول فيتامين ب 12 من صديق إلى عدو، لكن قبل التوقف التام عن تناوله، ويعد فيتامين ب 12، عند تناوله بكميات كافية، ضروريًا لتكوين الحمض النووي، وإنتاج خلايا الدم الحمراء، ووظائف الخلايا العصبية، وهو بمثابة حامي خفي للصحة، يضمن بمهارة أن الجسم يعمل بشكل جيد.

يمكن للكمية المناسبة من ب 12 أن تُحسّن مستويات الطاقة والصحة العامة.

المصادر الطبيعية لفيتامين ب 12

المصادر الرئيسية لفيتامين ب 12 هي الأطعمة المدعمة والمنتجات الحيوانية، مثل اللحوم والأسماك والدواجن والبيض ومنتجات الألبان.

يُعد السردين والمحار وكبد البقر من أهم المصادر، كما تُعد حبوب الإفطار المدعمة والخميرة الغذائية خيارات رائعة للنباتيين.

أكدت الدراسة أن الإفراط في تناول فيتامين ب12 قد يكون ضارًا، إلا أنه عند تناوله بمسؤولية، يُمكن أن يكون رفيقًا قويًا في السعي نحو الصحة الجيدة.

تشمل الفوائد الصحية لفيتامين ب 12:



1. تعزيز صحة الجهاز العصبي: فيتامين ب 12 يساعد على تعزيز صحة الجهاز العصبي.



2. تعزيز صحة الدم: فيتامين ب 12 يساعد على تعزيز صحة الدم وتكوين خلايا الدم الحمراء.



3. تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب: فيتامين ب 12 يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.



4. تعزيز صحة الدماغ: فيتامين ب 12 يساعد على تعزيز صحة الدماغ والوظائف الإدراكية.

وتشمل مصادر فيتامين ب 12



1. الأطعمة الحيوانية مثل اللحوم والأسماك والدواجن والبيض واللبن هي مصادر جيدة لفيتامين ب 12.



2. المكملات الغذائية هي مصادر جيدة لفيتامين ب 12.

وتتضمن الأعراض الناتجة عن نقص فيتامين ب 12



1. التعب: التعب هو من الأعراض الشائعة لنقص فيتامين ب 12.



2. الضعف: الضعف هو من الأعراض الشائعة لنقص فيتامين ب 12.



3. الألم العصبي: الألم العصبي هو من الأعراض الشائعة لنقص فيتامين ب 12.



4. اضطرابات النوم هي من الأعراض الشائعة لنقص فيتامين ب 12.

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