أعراض التهاب السحايا لدي الأطفال والرضع، وكيف تنتقل من شخص لآخر؟

يعد التهاب السحايا حالة طبية طارئة تتطلب علاجًا فوريًا، وهو عبارة عن التهاب يصيب الأغشية الثلاثة (السحايا) التي تحيط بالدماغ والحبل الشوكي، بالإضافة إلى السائل المحيط بهما. يحدث الالتهاب غالبًا بسبب عدوى فيروسية أو بكتيرية أو فطرية. يمكن أن تنتقل بعض أنواع التهاب السحايا الفيروسي والبكتيري عن طريق السعال، والعطس، والاتصال الوثيق.

أعراض التهاب السحايا

تتشابه أعراض التهاب السحايا الفيروسي والبكتيري في البداية، لكن أعراض النوع البكتيري غالبًا ما تكون أكثر حدة. تختلف الأعراض أيضًا حسب الفئة العمرية للمصاب، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

أعراض التهاب السحايا الفيروسي: تشمل الصداع، الحمى، تيبس الرقبة، النوبات، حساسية من الضوء الساطع، النعاس، الخمول، الغثيان والقيء، فقدان الشهية، وتغير الحالة العقلية.

أعراض التهاب السحايا البكتيري: تظهر بشكل مفاجئ وقد تشمل تغير الحالة العقلية، الغثيان، القيء، الحساسية للضوء، التهيج، الصداع، الحمى، القشعريرة، تيبس الرقبة، وظهور بقع أرجوانية على الجلد تشبه الكدمات. ينصح بطلب الرعاية الطبية الفورية عند ظهور هذه الأعراض، لأن التهاب السحايا البكتيري قد يكون مميتًا حتى مع العلاج.

أنواع التهاب السحايا الأخرى

التهاب السحايا الفطري: نادر الحدوث وتتشابه أعراضه مع الأنواع الأخرى، وقد يشمل الغثيان، والقيء، والحساسية للضوء، وتيبس الرقبة، والحمى، والصداع، والشعور العام بالتوعك، والارتباك.

التهاب السحايا المزمن: يُشخّص عندما تستمر الأعراض لأكثر من أربعة أسابيع، وتكون أعراضه مشابهة للأنواع الأخرى لكنها تتطور ببطء.

التهاب السحايا غير المُعدي: لا ينتج عن عدوى، بل عن حالات طبية أخرى مثل الذئبة، أو إصابات الرأس، أو جراحات الدماغ، أو السرطان، أو بعض الأدوية.

أعراض التهاب السحايا عند الأطفال والرضع

عند الرضع: قد تختلف الأعراض لتشمل الحمى، تيبس الجسم أو الرقبة، البكاء عالي النبرة، سلوكيات لا يمكن تهدئتها، صعوبة في الاستيقاظ، التهيج، والشعور بالتوعك مع ضعف الرضاعة.

عند الأطفال الأكبر سنًا: تكون الأعراض مشابهة للبالغين وتشمل الحمى المفاجئة، آلام الجسم والرقبة، الارتباك، الغثيان، القيء، والتعب.

الطفح الجلدي المصاحب لالتهاب السحايا

يعد ظهور طفح جلدي خفيف أحد أعراض عدوى بكتيريا النيسرية السحائية، وهي أحد أسباب التهاب السحايا البكتيري. تتسبب البكتيريا في إتلاف الخلايا المحيطة بالشعيرات الدموية، مما يؤدي إلى تسرب خفيف للدم وظهور بقع وردية، أو حمراء، أو أرجوانية، قد تشبه علامات وخز صغيرة أو كدمات. يكون رؤية الطفح أكثر صعوبة لدى الأشخاص ذوي البشرة الداكنة، وقد يظهر بشكل أوضح على المناطق الفاتحة مثل باطن اليدين.

أسباب وأنواع التهاب السحايا الرئيسية

يتم تصنيف التهاب السحايا حسب نوع العدوى التي تسببه:

التهاب السحايا الفيروسي، وهو النوع الأكثر شيوعًا، تسببه فيروسات مثل الفيروسات المعوية، فيروس غرب النيل، الإنفلونزا، النكاف، وفيروس الهربس، وغالبًا ما يختفي من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى علاج.

التهاب السحايا البكتيري، نوع خطير وقاتل إذا لم يُعالج، ويُعد مُعديًا وينتقل عبر البكتيريا مثل المكورات العقدية الرئوية، والنيسرية السحائية، والليستيريا المستوحدة، وتنتقل البكتيريا من عدوى شديدة في مكان قريب من الجسم، مثل الأذن أو الجيوب الأنفية، إلى مجرى الدم ثم إلى الدماغ أو الحبل الشوكي.

التهاب السحايا الفطري، نادر الحدوث ويصيب الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة، وتسببه فطريات مثل المكورات الخفية والكوكسيديويدات، والتي تنتقل عن طريق استنشاقها من التربة الملوثة.

التهاب السحايا الطفيلي، أقل شيوعًا ولا ينتقل من شخص لآخر، وتسببه طفيليات موجودة في التربة أو على بعض الأطعمة أو الحيوانات، مثل الحلزون والأسماك النيئة، ويعد التهاب السحايا الأميبي نوعًا نادرًا جدًا ومهددًا للحياة، يحدث عند دخول الأميبا عبر الأنف أثناء السباحة في المياه الملوثة.

من هم الأكثر عرضة للإصابة؟

تنتقل الكائنات المسببة للالتهاب عبر الجسم حتى تصل إلى الدماغ أو الحبل الشوكي وتتسبب في العدوى. هناك عدة عوامل تزيد من خطر الإصابة:

الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة: بسبب حالات مثل فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، أمراض المناعة الذاتية، السرطان، أو استخدام الأدوية المثبطة للمناعة.

العاملون مع الحيوانات: تزيد من خطر الإصابة ببكتيريا الليستيريا.

الحوامل: الحمل يزيد من خطر الإصابة بداء الليستيريا الذي يمكن أن يسبب التهاب السحايا.

العمر: الأطفال دون سن الخامسة والرضع وكبار السن أكثر عرضة للإصابة.

الإقامة في أماكن مشتركة: ينتشر المرض بسهولة في أماكن المعيشة المتقاربة مثل مساكن الجامعات والثكنات العسكرية ودور الحضانة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.