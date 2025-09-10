مع اقتراب موسم الشتاء، ما هو العمر المناسب لتلقي مصل الإنفلونزا؟

تزامنا مع قرب موسم الشتاء، أكد الدكتور مصطفى محمدي، استشاري أمراض الباطنة والجهاز الهضمي، أن لقاح الإنفلونزا يمكن إعطاؤه بدءً من عمر 6 أشهر فما فوق، مشيرا الي انه لا يجب تقسيم الجرعات بحسب السن.

عدد الجرعات المناسبة للأطفال

وأوضح استشاري الباطنة، أن الأطفال من عمر 6 أشهر حتى 9 سنوات، إذا تلقوا اللقاح لأول مرة، فإنهم يحتاجون إلى جرعتين يفصل بينهما شهر على الأقل، بينما يكتفى بجرعة واحدة فقط إذا سبق لهم التطعيم في السنوات الماضية.

وأشار إلى أن الجرعة موحدة لجميع الأعمار، وهي 0.5 مل، تحقن إما في عضلة الفخذ الأمامية أو في عضلة الكتف بحسب العمر.

أما من يبلغ 9 سنوات فأكثر، فيحتاج إلى جرعة واحدة فقط سنويًا.

أفضل توقيت للتطعيم هو قبل حلول فصل الشتاء

وأضاف الدكتور مصطفي المحمدي، أن تكرار الجرعة خلال موسم واحد ليس ضروريًا إذا أُخذت بشكل صحيح، لافتًا إلى أن أفضل توقيت للتطعيم هو قبل حلول فصل الشتاء وفترة ذروة انتشار الفيروس، حيث يمنح ذلك أقصى حماية ممكنة، ورغم ذلك يمكن تلقي اللقاح في أي وقت دون ضرر، لكن مدة الحماية قد تختلف تبعًا للتوقيت.

كانت وزارة الصحة أكدت أن التطعيم يعد واحدا من أهم وسائل الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

لقاح الإنفلونزا الموسمية غير مرتبط بوقت محدد

وأشارت إلى أن لقاح الإنفلونزا الموسمية غير مرتبط بوقت محدد، ويمكن الحصول عليه في أي وقت من العام، إلا أن الاستفادة القصوى من التطعيم تتحقق مع بدايات فصلي الخريف والشتاء، حيث تزداد معدلات انتشار الأمراض التنفسية مثل: الإنفلونزا، ونزلات البرد، والفيروس التنفسي المخلوي.

