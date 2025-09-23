3 قرارات من وكيل صحة الإسكندرية للنهوض بالخدمات في مستشفى الجمهورية

قامت لجنة المرور الموسعة برئاسة الدكتور أحمد بحلاق وكيل مديرية الصحة بالإسكندرية بزيارة تفقدية إلى مستشفى الجمهورية العام وكان في استقبالهم الدكتور أحمد مجدي شحاتة مدير المستشفى.

وشملت الجولة متابعة انتظام العمل بأقسام الاستقبال والطوارئ، والتأكد من الالتزام بمعايير مكافحة العدوى وضبط خط سير المرضى، ومراجعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الحيوية، بالإضافة إلى متابعة أداء الفرق الطبية والتمريضية وانضباط العمل داخل العيادات والأقسام المختلفة، مع مراجعة مؤشرات الأداء وتأكيد الالتزام بالمعايير والبروتوكولات العلاجية.



كما حرص الدكتور أحمد بحلاق، وكيل المديرية، على المرور بعدد من الأقسام والاستماع لطلبات بعض العاملين، مؤكدًا أنه سيسعى لحلها بالطرق المناسبة.



وبعد انتهاء جولة المرور، عقد اجتماع موسع برئاسة الدكتور بحلاق بحضور الدكتور أحمد مجدي، مدير المستشفى، والدكتورة إسراء زيدان، مدير عام منطقة غرب الطبية، مع فِرق المرور المختلفة.

حيث تم مناقشة جميع الملاحظات التي تم رصدها أثناء المرور، وكذلك النقاط التي تمت معالجتها والتعامل معها على رأس العمل.

وأكد الدكتور أحمد بحلاق، وكيل مديرية الصحة بالإسكندرية، أنه جارٍ في الوقت الحالي دراسة عدد من مشاريع التطوير من أجل النهوض بالخدمات المقدمة بمستشفى الجمهورية العام، أبرزها:



- إنشاء أول مركز لعلاج وجراحات الأورام بمستشفيات مديرية الشئون الصحية داخل مستشفى الجمهورية، والذي سيضم حوالي 24 كرسيًا لتلقي العلاج الكيماوي والهرموني، إلى جانب إجراء مختلف جراحات الأورام البسيطة والمعقدة.



- تطوير قسم العلاج الطبيعي بالمستشفى، وإضافة قسم متخصص لإصابات الملاعب.



- التوسع في خدمات جراحات المناظير، وتشغيل ميكروسكوب الرمد، كخطوة مهمة لإجراء جراحات دقيقة في العيون مثل المياه البيضاء والزرقاء وجراحات الشبكية والقرنية، بما يضمن تقديم خدمة متكاملة للمرضى داخل المستشفى.

كما أشاد وكيل المديرية بالأداء المتميز لعدد من أعضاء الفريق الطبي بالمستشفى، موجهًا بضرورة تكريمهم وجعلهم نموذجًا يحتذى به لزملائهم.

جدير بالذكر أن لجنة المرور الموسعة تم تشكيلها بناءً على توجيهات الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، لمتابعة الأداء بالمستشفيات ميدانيًا ورصد أي ملاحظات لتطوير الخدمة الصحية.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص المديرية على الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين وتوفير أحدث سبل التشخيص والعلاج داخل المستشفيات التابعة لها.



