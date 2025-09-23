مدبولي: حل الدولتين ضرورة أمنية ومصر ترفض تهجير الفلسطينيين وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، التزام بلاده الثابت بحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، مشددًا على أن تجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة.

وقال رئيس الوزراء، في كلمة له بمؤتمر حل الدولتين، إن حل الدولتين ليس خيارًا سياسيًّا فقط، بل يمثل ضرورة أمنية من أجل شرق أوسط مستقر، داعيًا الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى اعتراف فوري وواسع وغير مشروط، باعتباره خطوة أساسية نحو تحقيق السلام العادل والشامل.

وأشار إلى أن مصر تطالب بـ وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، محذرًا من أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في القطاع، وهو ما يتنافى مع كل القوانين الدولية والإنسانية.

كما شدد على أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مؤكدًا أن بلاده ستعمل على ضمان بقائهم وصمودهم من خلال جهود إعادة إعمار قطاع غزة، بالتعاون مع المجتمع الدولي.

واختتم بتأكيد أن موقف مصر يأتي انطلاقًا من دورها التاريخي في دعم الحقوق الفلسطينية والدفاع عن استقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن أي حل لا ينتهي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، سيظل مجرد حلول مؤقتة لا تحقق السلام المنشود.

