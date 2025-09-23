عثمان ديمبلي يكتسح الجميع ويحصد الكرة الذهبية 2025، محمد صلاح في الترتيب الرابع وحكيمي سادسا، لامين يامال أفضل لاعب صاعد

أقيم مساء أمس الإثنين، حفل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، لتوزيع جوائز الكرة الذهبية 2025 (بالون دور) في النسخة 69، بعد أن انطلقت في عام 1965 على مستوى الرجال، إلى أن انضمت إليها جوائز السيدات في عام 2018.

عثمان ديمبلي يحصد جائزة الكرة الذهبية 2025

فقد حصد الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي نجم فريق باريس سان جيرمان ومنتخب الديوك، جائزة الكرة الذهبية 2025، بعد أن تفوق على نجوم كبار مثل، لامين يامال ومحمد صلاح ومبابي.

وكان ديمبلي قد قاد باريس سان جيرمان لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا في النسخة الماضية، لأول مرة في تاريخ البي إس جي.

ترتيب أول 10 لاعبين في سباق الكرة الذهبية

1: عثمان ديمبلي

2: لامين يامال

3: فيتينيا

4: محمد صلاح

5: رافينيا

6: أشرف حكيمي

7: كيليان مبابي

8: كول بالمر

9: دوناروما

10: نونو مينديز

الفائزون بجوائز في حفل الكرة الذهبية 2025

عثمان ديمبلي - الكرة الذهبية رجال

أيتانا بونماتي - الكرة الذهبية سيدات

لامين يامال - جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب أو صاعد في العالم

جيانلويجي دوناروما - جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى

هانا هامبتون - جائزة ياشين لأفضل حارسة مرمى

باريس سان جيرمان الفرنسي - جائزة أفضل ناد في العالم

الإسباني لويس إنريكي - جائزة أفضل مدرب في العالم

الهولندية سارينا ويجمان - جائزة أفضل مدربة كرة قدم سيدات في العالم

فيكتور جيوكيريس - جائزة جيرد مولر

أبرز حضور حفل الكرة الذهبية 2025

كان من أبرز الحضور في مسرح دو شاتليه الذي استضاف حفل الكرة الذهبية 2025، الأسطورة البرازيلي رونالدينيو والاسباني إنييستا ونجم الكرة الهولندية السابق رود خوليت ونجوم أندية برشلونة وليفربول وآرسنال.

آخر 10 فائزين بجائزة الكرة الذهبية

2024: الأسباني رودري

2023: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2022: الفرنسي كريم بنزيما

2021: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2019: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2018: الكرواتي لوكا مودريتش

2017: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2016: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2015: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2014: البرتغالي كريستيانو رونالدو

أكثر اللاعبين الفائزين بالكرة الذهبية

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي 8 مرات أعوام (2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019، 2021، 2023)

2- البرتغالي كريستيانو رونالدو 5 مرات أعوام (2008، 2013، 2014، 2016، 2017)

3- الفرنسي ميشيل بلاتيني 3 مرات أعوام (1983، 1984، 1985)

3- الهولندي يوهان كرويف 3 مرات أعوام (1971، 1973، 1974)

3- الهولندي ماركو فان باستن 3 مرات أعوام (1988، 1989، 1992)

4- الألماني فرانز بكنباور مرتان عامي (1972، 1976)

4- البرازيلي رونالدو مرتان عامي (1997، 2002)

4- الأسباني ألفريدو دي ستيفانو مرتان عامي (1957، 1959)

4- الإنجليزي كيفن كيجان مرتان عامي (1978، 1979)

4- الألماني كارل-هاينز رومينيجه مرتان عامي (1980، 1981)

الدول الأكثر تتويجا بجائزة الكرة الذهبية

تتصدر الأرجنتين قائمة الدول الأكثر تتويجا بجائزة الكرة الذهبية عبر التاريخ من خلال لاعب واحد؛ وهو الأسطورة ليونيل ميسي بعد تتويجه بالجائزة 8 مرات.

وجاءت البرتغال في المركز الثاني، والتي حصدت 7 كرات ذهبية من خلال 3 لاعبين وهم كريستيانو رونالدو خمس جوائز، بجانب جائزة لكلا من لويس فيجو وإيزيبيو، ويتساوى منتخبا هولندا وألمانيا مع البرتغال في عدد مرات الفوز بالجائزة، بواقع 7 ألقاب لكل منهما.

وتوج ثلاثة لاعبين فقط من هولندا هم يوهان كرويف وماركو فان باستن ورود خوليت، فيما توزعت ألقاب الكرة الذهبية لـ ألمانيا بين خمسة لاعبين مختلفين من ضمنهم فرانز بيكنباور الذي توج مرتين.

ونالت فرنسا 6 كرات ذهبية عبر مجموعة متنوعة من اللاعبين، علي رأسهم ميشيل بلاتيني الذي تُوج بها ثلاث مرات متتالية في الثمانينيات، إضافة إلى زين الدين زيدان لاعب ريال مدريد السابق.

كما سجلت إيطاليا والبرازيل خمس كرات ذهبية لكلا من روبرتو باجيو وباولو روسي وفابيو كانافارو لإيطاليا، ورونالدو وريفالدو ورونالدينيو وكاكا للبرازيل.

