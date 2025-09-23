الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كأس خادم الحرمين، الشباب بـ9 لاعبين يفوز على أبها بركلات الترجيح ويتأهل لدور الـ16

الشباب وأبها، فيتو
الشباب وأبها، فيتو

كأس خادم الحرمين، تأهل فريق الشباب إلى دور الـ 16 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على أبها بركلات الترجيح (4-2)، بعد انتهاء الوقت الإضافي بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة، ضمن مواجهات دور الـ 32.

شهدت المباراة حالتي طرد في صفوف الشباب السعودي، حيث أشهر الحكم البطاقة الحمراء الأولى للاعب سعيد بالعبيد في الدقيقة 31، ثم أشهر بطاقة حمراء ثانية للاعب وبسلي هوديت في الدقيقة 45.

وكان الوقت الأصلي انتهى بالتعادل 1-1، قبل أن ينتهي الوقت الإضافي بنتيجة 2-2، ثم يحسمها فريق الشباب بركلات الترجيح.

 

تشكيل الشباب أمام أبها في كأس خادم الحرمين

دخل فريق الشباب السعودي مباراته أمام أبها بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جروهي.

الدفاع: الراجح - الشويرخ - هوديت - بالعبيد.

الوسط: الصبياني - سيرو - الهمامي - براونهيل - كاراسكو. 

الهجوم: العثمان.

 

تشكيل أبها في مواجهة الشباب 

فيما دخل فريق أبها مواجهة الشباب في كأس خادم الحرمين بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: الجدعاني.

الدفاع: يعقوب - جاري - الفهد - العوفي.

الوسط: تايرا - المطيري - الجيزاني - موراتلها - المطيري.

الهجوم: سو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس خادم الحرمين الشباب أبها أبها ضد الشباب

مواد متعلقة

في ليلة تتويج إنريكي كأفضل مدرب 2025، باريس يخسر أمام مارسيليا بالدوري الفرنسي

مارسيليا يتقدم على باريس سان جيرمان 1-0 في الشوط الأول من الدوري الفرنسي

ناصر ماهر يواصل المشاركة أساسيا في تشكيل الزمالك أمام الجونة

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

مجلس الزمالك يقرر إعادة تشكيل المكتب التنفيذي وتكليف هشام نصر بتقديم التصور

إنريكي يعلن تشكيل باريس سان جيرمان ضد مارسيليا في الدوري الفرنسي

مجلس إدارة الزمالك يوجه الشكر للجهاز الفني واللاعبين ويعد بحل الأزمة المالية قريبا

برشلونة يتقدم على خيتافي بثنائية فيران توريس في الشوط الأول

الأكثر قراءة

بث مباشر، حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2025

كأس خادم الحرمين، أبها والشباب يتعادلان 1-1 ويتجهان للوقت الإضافي

كأس خادم الحرمين، تعادل أبها مع الشباب 1-1 بالشوط الأول

المرشح الأول، عثمان ديمبلي يصل حفل الكرة الذهبية 2025

رونالدينيو يصل إلى حفل الكرة الذهبية 2025 (فيديو)

بكاء عثمان ديمبلي بعد تتويجه بجائزة الكرة الذهبية (فيديو وصور)

رسميا، عثمان ديمبلي يحصل على الكرة الذهبية 2025

نيابة عن السيسي، نص كلمة مدبولي في المؤتمر الدولي حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

بعد الارتفاعات الجنونية، آخر تطورات أسعار الذهب بالصاغة اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 23 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم القصر في المنام وعلاقته بتغير الحياة إلى الأفضل

أمين مجمع البحوث الإسلامية: الاحتفال بالمولد النبوي يجب أن يتجاوز المظاهر الشكلية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads