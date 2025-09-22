الإثنين 22 سبتمبر 2025
مجلس إدارة الزمالك يوجه الشكر للجهاز الفني واللاعبين ويعد بحل الأزمة المالية قريبا

حسين لبيب
حسين لبيب

يتوجه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب بالشكر لإدارة الكرة بالفريق الأول لكرة القدم  بقيادة جون إدوارد المدير الرياضي، وعبد الناصر محمد مدير الكرة، ويانيك فيريرا المدير الفني  وجهازه المعاون واللاعبين على الروح التي أظهرها الجميع منذ بداية الموسم، وتجلت هذه الروح في المواقف الصعبة التي يمر بها الزمالك  لاسيما سحب أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر مما أثر على التدفقات المالية الخاصة بمنظومة كرة القدم.

ويُقدر مجلس الإدارة  نجاح جهاز الكرة في عزل الفريق عن هذه الأزمة، والتحلى  بالعزيمة والإصرار  من عناصر منظومة الكرة  لتحقيق الهدف الذي تم وضعه منذ بداية الموسم وهو الدفاع عن شعار الزمالك بكل إخلاص مهما كانت التحديات والمعوقات.

كما يُشيد مجلس إدارة الزمالك، باحترافية وإخلاص اللاعبين خلال الفترة الماضية وتحملهم الظروف التي يمر بها النادي، ويؤكد المجلس أن العمل جار على حلها من خلال القنوات الشرعية وإنهاء تلك الأزمة مطلع الشهر المقبل بصورة نهائية.

ويطالب مجلس إدارة الزمالك الجهاز الفني واللاعبين بمواصلة العمل الجاد وبذل كل نقطة عرق من أجل القلعة البيضاء، لتحقيق طموحات جماهيره في كل مكان.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها غدا الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز

وتنطلق مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز غدا الثلاثاء في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة

وتنقل مباراة الزمالك والجونة عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للدوري الممتاز.

الزمالك يتصدر الدوري الممتاز  

 وفاز فريق الزمالك على نظيره الإسماعيلي، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الخميس الماضي على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 16 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة. 

