الأحد 31 أغسطس 2025
الشباب السعودي يعلن رحيل مهاجمه إلى الدوري الفرنسي

الشباب السعودي، فيتو
أعلن نادي الشباب السعودي، رحيل نجمه السنغالي الحبيب ديالو، مهاجم وهداف الفريق لينتقل إلى صفوف ميتز الفرنسي.

وخرج ديالو من حسابات الشباب خلال الفترة الماضية، حيث لم يعتمد عليه المدرب الإسباني ألجواسيل، في ظل رحيله المنتظر.

تفاصيل انتقال الحبيب ديالو من الشباب السعودي إلى ميتز الفرنسي 

وذكر الشباب عبر بيانه الرسمي، أن إدارة النادي وافقت على رحيل المهاجم السنغالي الحبيب ديالو إلى ميتز الفرنسي، مع التمنيات للاعب بالتوفيق في مسيرته المقبلة.

أرقام الحبيب ديالو 

ولعب ديالو أغلب مسيرته الاحترافية، بقميص ميتز، حيث سجل المهاجم صاحب الـ 30 عاما، 48 هدفًا وصنع 14 هدفا في 116 مباراة.

أما مع الشباب فقد اكتفى اللاعب بتسجيل 5 أهداف في 33 مباراة وصنع 4 أخرى.

وكان الشباب قد أعار ديالو إلى ضمك الموسم الماضي حيث سجل 7 أهداف وصنع 3 أخرى في 28 مشاركة مع الفريق.

