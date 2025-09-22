في ليلة تتويج إنريكي كأفضل مدرب 2025، باريس يخسر أمام مارسيليا بالدوري الفرنسي

فاز فريق مارسيليا، على نظيره باريس سان جيرمان بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، في كلاسيكو الدوري الفرنسي أمام مارسيليا، في ختام الجولة الخامسة من البطولة.

جاء هدف مارسيليا عن طريق نايف اكرد في الدقيقة 5.

تاتي خسارة باريس سان جيرمان تزامنا مع حصول لويس إنريكي مدرب الفريق بجائزة أفضل مدير فني في 2025 المقدمة من فرانس فوتبول.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد مارسيليا

في حراسة المرمى: لوكاس شيفالير

في خط الدفاع: وليان باتشو، ماركوينهوس، نونو مينديز، أشرف حكيمي، إليا زبارني.

في خط الوسط: وارن زائير إيمري، فيتينيا، فابيان رويز

في خط الهجوم: جونتشالو راموس، خفيتشا كفاراتسخيليا

وكانت المباراة قد تأجلت أمس الأحد، بسبب ظروف الطقس، مما أجبر إنريكي على إعلان قائمة الفريق للمرة الثانية، صباح اليوم.

وشهدت القائمة استمرار غياب الجناح برادلي باركولا بسبب الإصابة، ليقلص قوة الهجوم الباريسي في ظل غياب عثمان ديمبلي وديزيريه دوي بسبب إصابة عضلية.

قائمة باريس سان جيرمان أمام مارسيليا

حكيمي، بيرالدو، ماركينيوس، زابارني، كفاراتسخيليا، فابيان رويز، جونزالو راموس، فيتينيا، لي كانج، لوكاس هيرنانديز، مايولو، نونو مينديز، شوفالييه، زاير إيمري، سافونوف، كامارا، مباي، باتشو، ريناتو مارين

ترتيب الدوري الفرنسي بعد مباراة باريس سان جيرمان ضد مارسيليا

1- موناكو 12 نقطة

2- باريس سان جيرمان 12 نقطة

3- ليون 12 نقطة

4- ستراسبورج 12 نقطة

5- ليل 10 نقاط

6- مارسيليا 9 نقاط

7- لانس 9 نقاط

8- رين 8 نقاط

9- تولوز 6 نقاط

10- أوكسير 6 نقاط

11- باريس إف سي 6 نقاط

12- نيس 6 نقاط

13- أنجييه 5 نقاط

14- بريست 4 نقاط

15- لوهافر 4 نقاط

16- نانت 4 نقاط

17- لوريان 4 نقاط

18- ميتز نقطة واحدة.

