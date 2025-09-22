ماكرون: اتفاقية كامب ديفيد فى خطر بسبب ممارسات إسرائيل

حل الدولتين، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن وعد دولة فلسطين لا يزال غير مكتمل منذ عشرات السنين.

كلمة ماكرون فى مؤتمر حل الدولتين

وأضاف ماكرون خلال كلمته مؤتمر حل الدولتين المنعقد الآن فى الأمم المتحدة، بدعوة من فرنسا والمملكة العربية السعودية، ندين هجوم 7 أكتوبر ولا يمكن تبرير الإرهاب الذي مارسته حركة حماس، وفق قوله.

وتابع إيمانويل ماكرون "نحن هنا لأن الوقت قد حان لوقف الحرب وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس ".

ماكرون يحذر من انهيار اتفاقية كامب ديفيد

واستطرد قائلا: اتفاقيات إبراهيم وكامب ديفيد -اتفاقية السلام بين مصر والاحتلال- تتعرض للخطر بسبب ممارسات إسرائيل فى قطاع غزة.

