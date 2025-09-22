انطلاق مؤتمر حل الدولتين برئاسة السعودية وفرنسا في الأمم المتحدة

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الإثنين، أن مؤتمر حل الدولتين برئاسة السعودية وفرنسا انطلق في الأمم المتحدة.

وفي السياق ذاته أعلن رئيس وزراء مالطا، روبرت أبيلا، أن بلاده ستقوم بـ الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدًا أن القرار يأتي انطلاقًا من إيمان الحكومة بحل دائم للنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي مهما كانت صعوبته.

التزام بحل سياسي ينهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاعتراف يمثل دعمًا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، ويعكس التزام مالطا بمبادئ القانون الدولي وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.

الاعترافات الدولية بفلسطين

هذه الخطوة قد تضغط على دول أخرى لاتخاذ مواقف مشابهة، في وقت تشهد المنطقة موجة من الاعترافات الدولية بفلسطين، وسط استمرار الجمود في مفاوضات السلام مع إسرائيل.

دعوة لمزيد من الضغط على إسرائيل

وقال رئيس وزراء أسكتلندا جون سويني: إن قرار الاعتراف (بالدولة الفلسطينية) يجب ألا يبقى مجرد رمز، بل يجب أن يُستخدم عمليًا لحماية الشعب الفلسطيني من خطر الإبادة، مشدّدًا على أن المجتمع الدولي ملزم بتحويل الكلمات إلى إجراءات ملموسة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن الحكومة البريطانية عليها أن تتخذ «إجراءات قوية» لزيادة الضغط على إسرائيل، مؤكّدًا أن الاعتراف الدولي بلحظة مهمة تشكّل رسالة واضحة لإسرائيل حول موقف المجتمع الدولي من عمليتها العسكرية في غزة.

