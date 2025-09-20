السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يبحثان نتائج مؤتمر تحالف حل الدولتين

ماكرون وبن سلمان،
ماكرون وبن سلمان، فيتو

تلقى ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اتصالًا هاتفيًا، اليوم السبت من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبحث الطرفان نتائج المؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية ، وتنفيذ حل الدولتين الذي تترأسه المملكة العربية السعودية مع الجمهورية الفرنسية، كما جرى التنسيق حيال استئنافه على مستوى القمة بتاريخ 22 سبتمبر 2025، وذلك في إطار دعم الجهود لإنهاء الحرب في غزة وتحقيق السلام، وصولًا لإقامة الدولة الفلسطينية.

كما نوه الجانبان باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان نيويورك، الصادر عن المؤتمر، والتصويت عليه بأغلبية كبرى.

وأشارا في الوقت ذاته إلى العدد المتزايد من الدول التي أعلنت عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مما يؤكد الإجماع الدولي على الرغبة في المضي قدمًا نحو مستقبل يعمه السلام، ويحصل فيه الشعب الفلسطيني على حقه المشروع بإقامة دولته المستقلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إعلان نيويورك الأمير محمد بن سلمان الجمعية العامة للامم المتحدة الجمهورية الفرنسية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون

مواد متعلقة

السيسي يطلع ماكرون على أبرز مخرجات القمة العربية الإسلامية بالدوحة

ماكرون يحدد موعد اعتراف فرنسا رسميا بالدولة الفلسطينية

ماكرون: الاعتراف بدولة فلسطينية هو أفضل طريقة لـ عزل حماس

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، نوتنجهام فورست يتعادل مع بيرنلي 1/1 في الشوط الأول

الفتح يتعادل سلبيا مع الحزم في الدوري السعودي

آخر تطورات إصابة زيزو وموقفه من مباراتي حرس الحدود والزمالك

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

أسباب توقف المفاوضات مجددا بين الأهلي وأورس فيشر السويسري

ما حكم سماع الأغاني بدون موسيقى؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

الدوري الإنجليزي، ولفرهامبتون يتأخر 3-1 أمام ليدز يونايتد في الشوط الأول

نانت يخطف التعادل من رين 2/2 في الدوري الفرنسي بمشاركة مصطفى محمد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم السبت

سعر كيلو السكر اليوم 20 - 9 - 2025

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم سماع الأغاني بدون موسيقى؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

الإفتاء توضح بيان فضل العلم وشموليته للشباب والبنات

أمين الفتوى يوضح حكم ارتداء الرجل لـ السلسلة الفضة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads