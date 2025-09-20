بيربوك: مؤتمر حل الدولتين في نيويورك يعزز الضغط على الاحتلال بشأن غزة

أكدت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالينا بيربوك، أن مؤتمر حل الدولتين في نيويورك قد يسهم في زيادة الضغط على الحكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن حرب غزة.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية السابقة في تصريحات لإذاعة "دويتشلاند فونك" الألمانية، اليوم السبت، إن العديد من الدول ستعبر خلال المؤتمر عن رفضها "للانتهاكات المتكررة للقانون الدولي، مثل منع الحكومة الإسرائيلية دخول بضائع إغاثة أو مساعدات إنسانية إلى غزة، أو الهجمات المستمرة على مناطق مدنية".

وأكدت بيربوك أنه حال واصل المجتمع الدولي جهوده بشكل منسق ومارس المزيد من الضغط، فمن الممكن تحقيق تقدم ملموس.

ومن المقرر أن تبدأ اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل بمشاركة نحو 150 رئيس دولة وحكومة في نيويورك. ويعقد مؤتمر الدولتين - وفقا لوصف بيربوك - عشية انطلاق هذا الحدث الدبلوماسي العالمي الأكبر.

وتعتزم دول رئيسية مثل فرنسا وبلجيكا وكندا الاعتراف بدولة فلسطين خلال المؤتمر، بينما ترفض إسرائيل هذا التوجه وتعتبره بمثابة مكافأة لحركة حماس.

