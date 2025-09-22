رئيس وزراء أسكتلندا يطالب الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات صارمة للضغط على الاحتلال الإسرائيلي

قال رئيس وزراء أسكتلندا جون سويني: إن قرار الاعتراف (بالدولة الفلسطينية) يجب ألا يبقى مجرد رمز، بل يجب أن يُستخدم عمليًا لحماية الشعب الفلسطيني من خطر الإبادة، مشدّدًا على أن المجتمع الدولي ملزم بتحويل الكلمات إلى إجراءات ملموسة.

دعوة لمزيد من الضغط على لندن

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن الحكومة البريطانية عليها أن تتخذ «إجراءات قوية» لزيادة الضغط على إسرائيل، مؤكّدًا أن الاعتراف الدولي بلحظة مهمة تشكّل رسالة واضحة لإسرائيل حول موقف المجتمع الدولي من عمليتها العسكرية في غزة.



الاعتراف لحظة داعمة ورسالة واضحة

ووصف “سويني” الاعتراف الدولي بأنه «لحظة مهمة داعمة للشعب الفلسطيني»، وقال إن هذا الإجراء يبعث رسالة مبدئية للقيادة الإسرائيلية بضرورة التوقف عن الإجراءات التي تُعرّض المدنيين للخطر، ويدعو إلى أن تتبعه خطوات دبلوماسية واقتصادية ملموسة لحماية المدنيين وإعادة المسار إلى طاولة المفاوضات.



موقف دولي متصاعد وردود فعل متباينة

يأتي تصريح رئيس وزراء اسكتلندا في سياق اعترافات دولية جديدة بالدولة الفلسطينية، وقرارات حكومية أثارت ردود فعل دولية حادة، حيث أعربت إسرائيل عن رفضها القاطع لهذه الخطوات ووصفت بعضها بأنها مجحفة وخطيرة على فرص التفاوض.

في المقابل قال داعمون للاعتراف إن القرار يسعى لإحياء أفق حل الدولتين ووقف الانزلاق نحو مزيد من العنف.



ماذا تعني التحركات العملية؟

شرح المحلّلون أن تحويل الاعتراف إلى حماية فعلية يتطلب سلسلة إجراءات ممكنة تشمل: فرض قيود دبلوماسية ومراجعة شراكات أمنية وفرض عقوبات استهدفت سلوكيات قد تُعرّض المدنيين للخطر، بالإضافة إلى تعزيز تدخلات إنسانية فورية لفتح ممرات إغاثة آمنة. ودعا يوسف الجهات الفاعلة الدولية إلى الإسراع في اتخاذ هذه الخطوات بدلًا من الاقتصار على التصريحات.

