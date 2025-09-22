بعد فرنسا، رفع علم فلسطين على مبنى البعثة الدبلوماسية في لندن

شهدت العاصمة البريطانية لندن، اليوم الإثنين، رفع العلم الفلسطيني على مبنى البعثة الفلسطينية، وذلك في أعقاب الاعتراف البريطاني بالدولة الفلسطينية، وسط احتفال كبير أمام مقر البعثة بعد ساعات بحضور رئيس وزراء اسكتلندا وعدد من النواب البريطانيين.

وقال السفير الفلسطيني لدى بريطانيا: "نؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وفلسطين باقية بشعبها ولا يمكن محوها. الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض لإبادة جماعية".

وفي السياق ذاته أعلنت بلدية سان دوني بباريس، اليوم الإثنين، رفع العلم الفلسطيني فوق مبنى البلدية لتأكيد الموقف الفرنسي بالاعتراف بدولة فلسطينية، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قبل وقت سابق أصدرت تعليمات للبلديات بعدم السماح برفع الأعلام الفلسطينية على مبانى البلديات والمرافق العامة قبل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

الاعتراف بالدولة الفلسطينية

وذكرت الوزارة في أوامر وجهتها إلى البلديات الفرنسية، أن "مبدأ الحياد في الخدمة العامة يحظر مثل هذه الممارسات".

وأضافت أن أي قرار يتخذه رؤساء البلديات برفع العلم الفلسطيني يجب إحالته إلى المحاكم.

ومن المقرر أن تعترف فرنسا بالدولة الفلسطينية رسميا اليوم الإثنين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعلن عدد من رؤساء البلديات عن نيتهم رفع العلم الفلسطيني على مباني بلدياتهم الأسبوع المقبل.

وجاءت تعليمات وزارة الداخلية بعد دعوة زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فور لرفع العلم الفلسطيني على البلديات يوم الإثنين، وهو اليوم الذي يحتفل فيه اليهود بعيد رأس السنة العبرية.

وأوضحت الوزارة أن أي عرض للعلم الفلسطيني يعد "انحيازا في نزاع دولي".

وذكرت التعليمات أنه يجب على رؤساء البلديات التوقف عن رفع الأعلام، وإذا رفضوا ذلك، تحال القرارات إلى المحاكم الإدارية للفصل فيها.

وقال فور: إن رؤساء البلديات ليس لديهم سلطة حظر هذه الممارسات، و"ستقرر المحاكم إذا لزم الأمر".

واضطرت عدة بلديات فرنسية في السابق إلى إزالة الأعلام الفلسطينية بعد قرارات قضائية.

