ثقافة وفنون

تفاصيل طرد المغنية العالمية دوا ليبا لمدير أعمالها بسبب فلسطين

دوا ليبا ومدير أعمالها،
دوا ليبا ومدير أعمالها، فيتو

طردت المغنية العالمية دوا ليبا، وكيل أعمالها ديفيد ليفي، بعد توقيعه لرسالة تدعو إلى منع الفرق الغنائية الداعمة لفلسطين من أداء عروضها في مهرجان جلاستونبري.

وذكرت التقارير الصحفية أن دورا ليبا طردت وكيل أعمالها، بعد معرفتها بأنه مؤيد للحرب على غزة.

ويأتي ذلك القرار، من جانب المغنية دوا ليبا، تأكيدا لتأيدها المستمر لفلسطين بشكل علني.

دوا ليبا مرشحة للغناء في مباراة Super Bowl لعام 2026

في سياق متصل، أفادت عدد من التقارير بأن المغنية الشابة دوا ليبا، مرشحة للغناء في استعراض ما بين الشوطين، في مباراة Super Bowl الأمريكي لعام 2026.

وذكرت التقارير أن دوا ليبا تلقت عرضًا رسميا للغناء في مباراة Super Bowl، فيما لا تزال المفاوضات جارية بين دوا ليبا، واتحاد كرة القدم الأمريكية.

تفاصيل خطوبة دوا ليبا وكالوم تيرنر

 وذكر تقرير لجريدة  The Sun، أن المغنية الشابة دوا ليبا ٢٩ عاما، تمت خطبتها للممثل البريطاني كالوم تيرنر ٣٤ عاما.

وعرضت الجريدة البريطانية تفاصيل خطوبة دوا ليبا وكالوم تيرنر، موضحة أن الثنائي خطبا بهدوء، ويخططان للاحتفال مع أصدقائهما، وعائلتهما بالخبر السعيد، في ليلة رأس السنة الجديدة، حيث تقيم دوا ليبا حفلا في منزلها.

وأكدت جريدة The Sun، صحة تقريرها عن الخطوبة، بالصورة التي نشرتها المغنية لها وهي ترتدي خاتمًا في إصبع الخطوبة، عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”.
 

