الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

السعادة أم المال؟.. سميح ساويرس يكشف أسراره مع منى الشاذلي

سميح ساويرس، فيتو
سميح ساويرس، فيتو

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي رجل الأعمال المهندس سميح ساويرس، في لقاء جديد ضمن حلقات خاصة عبر قناتها على يوتيوب، يستعرض فيه محطات عديدة من حياته المهنية والشخصية.

كما يكشف ساويرس خلال اللقاء الذي من المقرر عرضه مساء غدٍ الاثنين، في تمام الساعة التاسعة مساءً، سر تعلمه العزف على البيانو لأول مرة في سن التاسعة والخمسين، وسبب إقدامه على تلك الخطوة المختلفة تمامًا في مسيرته، وما تبعها من تعليقات متباينة من عائلته.

ويروي أيضًا كواليس العرض الموسيقي الذي عزف فيه على البيانو بمصاحبة الأوركسترا الفيلهارموني المصري، في دار الأوبرا المصرية، بهدف التبرع بكامل عائدات الحفل لصالح جمعية الهلال الأحمر، تضامنًا ودعمًا لأهالي غزة.

 

عائلة ساويرس

 

ويتطرق سميح ساويرس خلال اللقاء للحديث عن عائلته، لا سيما والده وشقيقه المهندس نجيب ساويرس، وموقفه من نظرية البحث عن السعادة وليس المال التي يتبناها في حياته.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سميح ساويرس منى الشاذلي الاعلامية مني الشاذلي برنامج معكم منى الشاذلى

مواد متعلقة

سميح ساويرس: جمال وعلاء مبارك عمرهم ما مدوا إيديهم على مليم في مصر (فيديو)

الأكثر قراءة

هل تصل العلاقة بين مصر وإسرائيل إلى الحرب؟ عمرو موسى يرد

عمرو موسى يكشف موقفه من إعلان ترامب دعوة القادة العرب للبيت الأبيض

ننشر أقوال الراقصة بوسي في مشاجرة العلمين

بيان عاجل من وزارة الصحة بشأن شكاوى أسرة مريضة بمستشفى أم المصريين

أقوال رمضان صبحي الكاملة في واقعة أداء طالب الامتحان بدلا منه (مستند)

أتلتيكو مدريد بـ10 لاعبين يتعادل مع ريال مايوركا 1/1 في الدوري الإسباني

وفاء عامر تكشف تفاصيل مساعدتها للاعب إبراهيم شيكا وقصة سرقة أعضائه

الدوري الفرنسي، موناكو يكتسح ميتز بخماسية في مباراة مثيرة

خدمات

المزيد

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد

القصدير يسجل 34 ألف دولار للطن في البورصات العالمية

قانون الهيئات الشبابية، عقاب صارم في المدرجات وامتيازات سخية خارجها

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الحوت في المنام وعلاقتها بتحقيق مكاسب مالية كبيرة

حكم وضع اليد على الآية عند قراءة القرآن الكريم من المصحف

هل كسوف الشمس وخسوف القمر غضب من الله؟ عالمة أزهرية تجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads