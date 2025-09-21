السعادة أم المال؟.. سميح ساويرس يكشف أسراره مع منى الشاذلي

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي رجل الأعمال المهندس سميح ساويرس، في لقاء جديد ضمن حلقات خاصة عبر قناتها على يوتيوب، يستعرض فيه محطات عديدة من حياته المهنية والشخصية.

كما يكشف ساويرس خلال اللقاء الذي من المقرر عرضه مساء غدٍ الاثنين، في تمام الساعة التاسعة مساءً، سر تعلمه العزف على البيانو لأول مرة في سن التاسعة والخمسين، وسبب إقدامه على تلك الخطوة المختلفة تمامًا في مسيرته، وما تبعها من تعليقات متباينة من عائلته.

ويروي أيضًا كواليس العرض الموسيقي الذي عزف فيه على البيانو بمصاحبة الأوركسترا الفيلهارموني المصري، في دار الأوبرا المصرية، بهدف التبرع بكامل عائدات الحفل لصالح جمعية الهلال الأحمر، تضامنًا ودعمًا لأهالي غزة.

عائلة ساويرس

ويتطرق سميح ساويرس خلال اللقاء للحديث عن عائلته، لا سيما والده وشقيقه المهندس نجيب ساويرس، وموقفه من نظرية البحث عن السعادة وليس المال التي يتبناها في حياته.

