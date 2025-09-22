تفاصيل احتفال قصر العيني باليوم العالمي لسلامة المريض (صور)

شهدت كلية طب قصر العيني – جامعة القاهرة فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المريض، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمركز المصري لاعتماد الرعاية الصحية (GAHAR)، على مدار يومي 22 و23 سبتمبر 2025.

جاء ذلك برعاية الدكتور حسام صلاح مراد،

عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور حسام حسني،المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، وبمشاركة وكلاء الكلية، ونواب المدير التنفيذي، وممثلي هيئة الاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، وقيادات من وزارة الصحة، ومديري المستشفيات، ورؤساء الأقسام.

د. أحمد طه

وأكد الدكتور حسام صلاح أن هذا اليوم يمثل وقفة تأمل في معنى ممارسة الطب باعتبارها مسؤولية إنسانية سامية، لا مجرد مهنة تقليدية، مشيرًا إلى أن سلامة المريض مسؤولية جماعية يشترك فيها كل فرد داخل المؤسسة الصحية، بدءًا من مقدم الخدمة الطبية وحتى كل من له دور إداري أو خدمي.

وأضاف عميد طب قصر العيني، أن الطبيب عندما يُقسم فإن كل حرف في قسمه يشير إلى أن المريض هو المحور، وأن كل ما يُبذل يجب أن يُبذل لأجله، لافتا إلى أن الاعتماد الطبي وحوكمة الجودة لم تعد رفاهية، بل أصبحت ضرورة وطنية لربط الأداء الإكلينيكي بنتائج حقيقية على مستوى الأمان والجودة.

وكشف أن نحو 16٪ من الأضرار القابلة للتجنب تعود إلى أخطاء في التشخيص، وأن تطبيق ممارسات التعقيم ومكافحة العدوى يمكن أن يقلل العدوى المكتسبة داخل المستشفيات بنسبة تصل إلى 50٪، مما يضع على جميع أفراد المنظومة الصحية مسؤولية مباشرة تجاه تطبيق المعايير بأعلى درجات الالتزام لضمان بيئة علاجية آمنة تحمي المريض وتعزز ثقته في النظام الصحي.

جهود الدولة لمواجهة جائحة كورونا

واستعرض الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، الجهود التي بذلتها الدولة خلال مواجهة جائحة كورونا، مشيرًا إلى التحالف الوثيق بينه وبين الدكتور حسام صلاح عميد قصر العيني في مواجهة هذا التحدي، بالإضافة إلى الدور البارز الذي قام به الدكتور حسام حسني في وزارة الصحة خلال تلك الفترة.

د. حسام صلاح

كما أكد ثقته في قدرة جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، ومع قيادة الدكتور حسام صلاح والدكتور حسام حسني، على تحقيق إنجازات غير مسبوقة في تطوير القطاع الصحي، مشددًا على أن هذه الاحتفالية تمثل تجديد عهد ومسؤولية تضع رعاية المريض وحمايته في صدارة الأولويات.

د. حسام حسني

خطة إصلاح المنظومة الصحية في مصر

واستعرض عددًا من الحقائق والإحصائيات المهمة التي توثقها تقارير منظمة الصحة العالمية، ومنها أن أكثر من 134 مليون حادث ضار سنويًا في مستشفيات الدول منخفضة ومتوسطة الدخل ينتج عنها نحو 2.6 مليون وفاة يمكن تفاديها، وأن واحدًا من كل عشرة مرضى قد يتعرض للضرر أثناء تلقيه الرعاية الصحية.

كما أشار إلى أن مصر تخطو خطوات جادة نحو إصلاح المنظومة الصحية عبر مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يجعل "الرعاية الآمنة" ركيزة أساسية، مؤكدًا أن الجامعات، وفي مقدمتها جامعة القاهرة وقصر العيني، تمثل خط الدفاع الأول عن سلامة المرضى.

ودعا إلى المزيد من البحوث التطبيقية في مجال مكافحة العدوى والأخطاء الطبية وسلامة العمليات الجراحية، لافتًا إلى أن العدوى المكتسبة داخل المستشفيات مسؤولة عن 7% من الوفيات، وتصل إلى 15% في الدول منخفضة الدخل.

كما أكد أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية قامت بوضع المعايير الوطنية لسلامة المرضى، استنادًا إلى أحدث المرجعيات الدولية، بما يتناسب مع الواقع المصري، وتشمل هذه المعايير المرضى والأطباء والفنيين والإداريين، بالإضافة إلى سلامة المنشآت والبنية التحتية والتجهيزات، لضمان منظومة رعاية صحية متكاملة من الأمان والجودة.

وختم بالإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية اختارت هذا العام شعار "الرعاية الآمنة لكل مولود وطفل"، وأن مصر تترجم هذا الشعار من خلال دعم وحدات حديثي الولادة وتطبيق بروتوكولات سلامة المرضى في توقيت بالغ الأهمية.

وأوضح الدكتور عمر الشريف، الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية،

أن سلامة المريض لا تتحقق بجهد فردي، وإنما هي نتاج تكامل جميع التخصصات والقطاعات داخل المستشفيات.

وأشار إلى أهمية التنسيق بين الهيئات المختلفة لضمان تقديم رعاية شاملة مدعومة برقابة صحية فعالة، موضحًا أن هناك ثلاث مجموعات رئيسية من المستشفيات:

الجامعية الحكومية، والجامعية الخاصة، والمستشفيات المنتسبة مثل معهد الرمد، والتي يجب أن تتكامل في جهودها من أجل سلامة المرضى.

وأكد أن مناقشة سلامة المريض يجب أن تكون جزءًا من ثقافة الجامعات كافة، مشيدًا بدور الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) في دعم هذا التوجه ومرافقته خطوة بخطوة.

كما شارك الدكتور نعمة العبد، ممثل منظمة الصحة العالمية (WHO)، مؤكدًا أن شعار سلامة المرضى هو الأساس منذ اللحظة الأولى.

د. عمر شريف عمر

وأوضح أن سلامة المرضى ليست فقط عنصرًا من عناصر الرعاية الصحية، بل هي جوهرها وسبب استدامتها.

وأشار إلى أن الاستثمار في صحة الأم والطفل هو استثمار مباشر في التنمية البشرية، موضحًا أن كل دولار يُستثمر في صحة الأمهات في إقليم شرق المتوسط يحقق عوائد اقتصادية تتراوح بين 9 إلى 20 دولارًا أمريكيًا.

كما أشار إلى التحول الجذري الذي يشهده النظام الصحي في مصر بموجب قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، والذي يعد نقطة فاصلة في تاريخ النظام الصحي المصري، ويعزز الحوكمة ويركز على الجودة وسلامة المرضى، ويتماشى مع المبادرات الرئاسية لصحة المرأة، ويدعو إلى رعاية متكاملة منذ ما قبل الولادة وحتى عامين بعد الولادة.

ومن جانبه أكد الدكتور حسام حسني،

المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، أن سلامة المريض ليست إجراءً تنظيميًا فقط، بل التزام أخلاقي وعلمي وإنساني يُعبّر عن عمق العلاقة بين مقدم الخدمة والمريض، مشيدًا بالتعاون المثمر مع منظمة الصحة العالمية وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ومؤكدًا أن مستشفيات جامعة القاهرة ستظل صرحًا علميًا وطبيًا رائدًا، يحمل على عاتقه مسؤولية بناء منظومة صحية قائمة على الثقة والجودة والشفافية.

وأدارت فعاليات اليوم الدكتورة رباب مأمون سلامة، مدير المكتب التنفيذي للجودة وتطوير الرعاية الصحية للمستشفيات،

والتي أشارت في ختام اليوم إلى أن ما شهدته الاحتفالية من كلمات، وبيانات، وخبرات مطروحة يعكس التزامًا وطنيًا متجددًا تجاه وضع المريض في صدارة الأولويات، وتأكيدًا على أن سلامته مسؤولية يتقاسمها الجميع.

