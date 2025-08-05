الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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أخبار مصر

رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يدلي بصوته بانتخابات مجلس الشيوخ 2025

د. أحمد طه رئيس الهيئة
د. أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، فيتو

 أدلى الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بصوته بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة طارق بن زياد الرسمية المتميزة بحي الشيخ زايد، خلال اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025.

الاستحقاق الدستوري واجب وطني يعكس وعي المواطن المصري

 وأكد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري واجب وطني يعكس وعي المواطن المصري، ويجسد إيمانه بمسار التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وأوضح الدكتور أحمد طه، أن التفاعل الإيجابي مع الاستحقاقات الانتخابية يعد ركيزة أساسية لدعم المسار الديمقراطي، وترسيخ حياة سياسية وتشريعية داعمة لتحقيق الإصلاح الصحي وتطوير منظومة الرعاية الصحية، بما يلبي تطلعات المواطنين نحو خدمات أكثر عدالة وجودة.

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 ودعا الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، جميع العاملين بالهيئة وفروعها بالمحافظات، بالتوجه إلى صناديق الاقتراع والمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطني الهام، وممارسة حقهم الانتخابي، مؤكدا أن كل صوت في صندوق الانتخابات هو خطوة نحو دولة قوية ومجتمع أكثر صحة وعدالة.

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