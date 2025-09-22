الإثنين 22 سبتمبر 2025
طب قصر العيني تنظم المؤتمر الـ26 لقسم النساء والتوليد

د. حسام صلاح عميد
نظم قسم أمراض النساء والتوليد بكلية طب قصر العيني، المؤتمر السنوي السادس والعشرون تحت عنوان"حياة المرأة... هي التزامنا"، تحت رعاية الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية الطب بجامعة القاهرة ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

مؤتمر قسم النساء والتوليد بطب قصر العيني 
وحضر المؤتمر أكثر من 1000 مشارك، من عدة دول بينها الولايات المتحدة وفرنسا وإنجلترا والمكسيك وألمانيا وغيرها.

حضر الفعاليات عدد من قيادات الكلية، من بينهم الدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان مبارك، وكيلة الكلية، والدكتور ماهر فوزي، مستشار عميد الكلية، إلى جانب عدد من رموز وأعضاء هيئة التدريس، من بينهم الدكتور فاضل شلتوت، الدكتور محمد أبو الغار، والدكتور سامح زكي، إضافة إلى نخبة من المتخصصين والأساتذة في مجالات أمراض النساء والتوليد.

وأكّد الدكتور حسام صلاح أن هذا المؤتمر لا يُعد مجرد مناسبة علمية دورية، بل يُمثّل امتدادًا لرؤية شاملة تتبناها كلية الطب قصر العيني في تناول قضايا صحة المرأة، من خلال الدمج بين جوانب التشخيص والعلاج والوقاية والتثقيف.

 وأوضح أن هذا الحضور الواسع، والمشاركة العلمية الدولية، وتنوّع المحاور المطروحة، كلها دلائل على التقدم الملحوظ في الممارسة الطبية المرتبطة بصحة المرأة، وسعي الكلية إلى تهيئة بيئة أكاديمية مرنة تدعم الابتكار.

ودعا خلال كلمته أعضاء هيئة التدريس، وخاصة شباب الأطباء، إلى تبنّي ثقافة الابتكار، والعمل على تقديم نموذج أكاديمي ومهني متكامل، يليق بمكانة قصر العيني، ويعزز من ريادة كلية الطب محليًا وإقليميًا.

وأشار الدكتور أحمد عبد المجيد، رئيس القسم ورئيس المؤتمر، إلى أن هذه الدورة تمثل تتويجًا لجهود مستمرة شهدها القسم خلال السنوات الماضية، كان هدفها الأساسي الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتحسين جودة التدريب والتعليم الطبي في تخصص أمراض النساء والتوليد.

ونوّه إلى أن نجاح المؤتمر لم يكن ليتحقق إلا بروح العمل الجماعي التي تجمع بين أعضاء القسم، والدعم المؤسسي المستمر من إدارة الكلية، مؤكدًا أهمية البناء على هذه التجربة لمزيد من التقدم في الأعوام القادمة.

وشهد المؤتمر عددًا من الجلسات العلمية المتخصصة، وورش العمل التي تناولت موضوعات في طب الجنين، وأورام النساء، والمسالك البولية النسائية، والذكاء الاصطناعي في التخصص، إلى جانب جلسات عن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، قدمها نخبة من الأساتذة المتخصصين، من بينهم: الدكتورة شيرين غالب، الدكتورة دينا عمر، الدكتور وائل وهبي، والدكتور إيهاب الرفاعي.

وفي ختام المؤتمر، تم تكريم عدد من الرموز العلمية البارزة في التخصص، من بينهم الأستاذة الدكتورة أميمة إدريس، التي مُنحت ميدالية نجيب باشا محفوظ، وعدد من رؤساء القسم السابقين، تقديرًا لمسيرتهم العلمية والمهنية، وهم: الدكتور حسام بدراوي، الدكتور أحمد أبو النصر، الدكتور مصطفى عاصم.

 ترأس المؤتمر الدكتور أحمد عبد المجيد عطية، رئيس قسم أمراض النساء والتوليد، وتولى الدكتور احمد زكريا مهام السكرتير العام للمؤتمر، والدكتورة نادين شريف مهام رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر والدكتور محمد والي رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر والدكتور  أحمد محمود المنسق العام للمؤتمر.

