أشرف صبحي يشهد مؤتمر الموسم الثامن من برنامج "عباقرة الجامعات"

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن انطلاق النسخة الثامنة من برنامج "عباقرة الجامعات"، والذي يقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، بمشاركة جامعات مصر الحكومية والخاصة، وذلك بقاعة المؤتمرات بمركز التعلم المدني والابتكار بالجزيرة.

خلال كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن شباب الجامعات المصرية هم مصدر إلهام كبير للوزارة في العديد من الأنشطة الشبابية والرياضية، مشيرًا لأهمية تلك الشريحة حيث خصصت وزارة الشباب والرياضة عدد من الإدارات معنية بشباب الجامعات المصرية، قائلا: “شباب مصر هم الحاضر والمستقبل لغد مشرق، لما يحملوه من علم وحلم وطموح وأهداف نبيلة يرغبون في تحقيقها والارتقاء بمكانة مصر بين شعوب العالم”.

أضاف وزير الشباب والرياضة، بأن الشباب هم السبيل الوحيد لتحقيق كافة برامج وأهداف التنمية المستدامة، نظرًا لما تتمتعون به من قوة وحيوية وعلم، فضلًا عما تشكلونه من مصدر هام للإزدهار والتطور والرقي والتنمية، مؤكدا لن نسمح لأحد أن يرجع بنا الي الخلف والفوضى مرة أخرى.

وشهد الموسم الحالي إقبالًا غير مسبوق في التصفيات التمهيدية، حيث شاركت 54 جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية ومعاهد عليا، وهو أكبر عدد مشاركة في تاريخ المسابقة منذ انطلاقها، متجاوزًا جميع المواسم السبعة السابقة وهم 21 جامعة حكومية: من بينها "القاهرة - عين شمس - الإسكندرية - أسيوط - حلوان - المنوفية - بنها - طنطا - الزقازيق – دمياط – كفر الشيخ – الفيوم – قناة السويس – السويس – بني سويف – السادات – العريش – الوادي الجديد – الأزهر فرع بحري – سوهاج – بورسعيد".

وجاءت القرعة كالآتي:

مجموعة الأولى: جامعة كفر الشيخ - جامعة طنطا - جامعة الإسكندرية - جامعة المنوفية.

مجموعة الثانية: جامعة بنها - جامعة دمياط - جامعة حلوان - جامعة سوهاج.

مجموعة الثالثة: جامعة قناة السويس - جامعة عين شمس - جامعة 6 أكتوبر - النيل.

مجموعة الرابعة: جامعة المنصورة - جامعة بور سعيد - جامعة اسيوط - جامعة السويس.

انطلاق مهرجان الجونة للألعاب المائية

فيما انطلقت فعاليات مهرجان البحر الأحمر للسياحة الرياضية، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، بمهرجان الجونة للألعاب المائية في نسخته الخامسة.

ويشهد مهرجان البحر الأحمر للسياحة الرياضية تنظيم العديد من البطولات والأنشطة الفعاليات الرياضية المتنوعة والتي يأتي على رأسها مهرجان الجونة للألعاب المائية، والذي يلقي رواجًا كبيرًا، وحرص المشاركون على الاشتراك في منافساته من مختلف دول العالم ومن أهم مسابقاته رياضة الويك بورد wakeboard ورياضة كايت سيرف kite surf ويتم تنظيمه تحت إشراف الاتحاد المصري للشراع والانزلاق على الماء.

حضر فعاليات انطلاق مهرجان الجونة للألعاب المائية كلا من: أحمد حبش رئيس اتحاد الشراع والانزلاق على الماء، وشريف السمرا المدير التنفيذي للبطولة، وأحمد عبد الخالق مدير السياحة والفعاليات الرياضية بالوزارة، وفراج عبّد المقصود مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر.

وتسعى وزارة الشباب والرياضة من خلال إدارة السياحة والفعاليات الرياضية لاستقطاب وتنظيم أبرز الفعاليات المحلية والعالمية وإقامتها وهو ما يؤدي إلى مزيد من الترويج للسياحة بمصر.

من جانبه أوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على أهمية إقامة مهرجان البحر الأحمر للسياحة والفعاليات الرياضية فهو مزيج من الرياضة والترفية والسياحة والتركيز وتسليط الضوء على ما تتمتع به مصر من بنية تحتية مطورة وعلى أعلى مستوى جعلت من مصر مركز إقليمي هام ومحوري لاستضافة كبرى البطولات على المستوى القاري والدولي.

وأشاد الوزير بالدور الكبير الذي تقوم به محافظة البحر الأحمر ومدينة الجونة في استضافة تلك الفعاليات، وتقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات لإنجاح البطولة والمهرجان وخروجها بالشكل الأمثل وبالصورة التي تليق بمكانة مصر.

