وزير الرياضة يهنئ هاني أبو ريدة بتزكيته نائبا أول لرئيس الاتحاد العربي

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الأسبق وعضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم، بمناسبة تزكيته نائبًا أول لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، وانتخابه عضوًا بالمكتب التنفيذي للاتحاد حتى عام 2029.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذه الثقة في أبو ريدة تأتي امتدادًا لما تحظى به الكوادر المصرية من تقدير في مختلف الهيئات الرياضية القارية والدولية، بفضل ما توليه القيادة السياسية من دعم ورعاية للرياضة والرياضيين، متمنيًا لأبو ريدة دوام النجاح في خدمة كرة القدم المصرية والعربية وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية.

الشباب والرياضة تستقبل بعثة منتخب شابات كرة اليد بعد التتويج ببطولة إفريقيا

فيما استقبلت وزارة الشباب والرياضة اليوم بعثة منتخب مصر لشابات كرة اليد مواليد 2006، عقب عودتهن من أنجولا بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا للشابات، والتأهل إلى بطولة كأس العالم المقبلة.

وحضر مراسم الاستقبال الدكتور محمد الدمياطي مدير عام الإدارة العامة للتكريم والحافز ممثلًا عن الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى جانب خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وعبير عقيل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد.

الشباب والرياضة تستقبل بعثة منتخب شابات كرة اليد بعد التتويج ببطولة أفريقيا

وتمكنت نجمات منتخبنا الوطني من تحقيق إنجاز قاري جديد يضاف إلى سلسلة إنجازات كرة اليد المصرية، بعد الفوز المستحق في المباراة النهائية على منتخب غينيا بنتيجة 25 – 22، ليتوجن باللقب الإفريقي عن جدارة ويضمنّ التأهل إلى بطولة كأس العالم المقبلة.

وفي هذا الصدد، وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى لاعبات المنتخب والجهاز الفني، مؤكدًا أن ما تحقق يُمثل امتدادًا للنجاحات الكبيرة التي تحققها الرياضة المصرية بفضل دعم القيادة السياسية، ورعاية الدولة لأبنائها الرياضيين.

وأشار الوزير إلى أن هذا الفوز يعكس التطور الكبير الذي تشهده منظومة كرة اليد المصرية، ويجسد عزيمة وإرادة الشباب المصري في رفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل القارية والدولية، مؤكدًا أن الوزارة لن تدخر جهدًا في تقديم كل أشكال الدعم لتهيئة المنتخب للاستعداد الجيد لكأس العالم المقبلة وتحقيق إنجازات جديدة تليق باسم مصر.

