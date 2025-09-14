أشرف صبحي يبحث تأهيل كوادر الشباب والرياضة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا مع قيادات الوزارة ومسئولي إحدى الشركات المتخصصة في مجال تدريب وتأهيل القادة في الذكاء الاصطناعي والتعليم التكنولوجي، لبحث تأهيل كوادر الوزارة في ضوء الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة.

يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لتأهيل وتدريب الكوادر الشابة، حيث تم الاتفاق على بدء المرحلة الأولى لتدريب 50 من معاوني مديريات الشباب والرياضة على أحدث التقنيات في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا البيانات، على أن يتم استكمال التدريب في مراحل لاحقة لتوسيع قاعدة المستفيدين.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة حريصة على تمكين الشباب وتأهيلهم بالمهارات التكنولوجية المتقدمة، موضحًا أن الوزارة تعمل على إعداد جيل جديد قادر على التعامل مع التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وبناء قدرات الشباب في مجالات المستقبل.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تستهدف جميع شرائح النشء والشباب، ونسعى من خلال شراكاتنا مع المؤسسات المتخصصة في الذكاء الصناعي إلى وضع خطة طموحة تسهم في تحقيق أهداف الدولة والوزارة نحو بناء كوادر وطنية مؤهلة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا البيانات، وتعزيز قدراتهم في مجالات المستقبل.



أشرف صبحي يشهد افتتاح بطولة إفريقيا للشباب للكرة الطائرة تحت 20 عاما

وشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حفل افتتاح بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للشباب تحت 20 عامًا، والذي أقيم في صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، وسط حضور جماهيري كبير لدعم المنتخب الوطني في بداية مشواره القاري.

حضر الحفل بشرى حجيج رئيسة الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، ومنى عبدالكريم أمين صندوق الاتحاد ورئيس اللجنة المنظمة، وحسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد ومدير البطولة، واللواء خالد أبو زينة نائب رئيس الاتحاد، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة نيابة عن المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد، المتواجد حاليًا في الفلبين مع المنتخب الأول.

أشرف صبحي يشهد افتتاح بطولة إفريقيا للشباب للكرة الطائرة تحت 20 عاما

وخلال كلمته، قال الدكتور أشرف صبحي: "نرحب بكافة الضيوف ورؤساء الوفود المشاركة في القاهرة، ونتمنى لجميع المنتخبات تقديم مستوى يليق بسمعة الكرة الطائرة الإفريقية. مصر دائمًا على أتم الاستعداد لتنظيم البطولات القارية والدولية بما يعكس مكانتها وريادتها في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى".

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصري على رأس المجموعة الأولى مع الجزائر، زيمبابوي، الكونغو الديمقراطية، وأوغندا، فيما ضمت المجموعة الثانية الكاميرون، كينيا، المغرب، ورواندا. وتستمر منافسات البطولة حتى 21 سبتمبر الجاري، حيث يسعى المنتخب المصري للتتويج باللقب وسط دعم جماهيري ورسمي كبير.

أشرف صبحي يستقبل مجلس مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد ويوجه بافتتاح حمام السباحة

واستقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، مجلس إدارة مركز شباب الشيخ زايد الجديد، حيث هنأ المجلس على توليهم المسؤولية، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم كامل الدعم لهم بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة لأعضاء المركز ورواده.

وخلال اللقاء، وجّه الوزير بضرورة الإسراع في افتتاح حمام السباحة بالمركز خلال أسبوعين، بما يتيح للأعضاء الاستفادة من الخدمات الرياضية والترفيهية المتنوعة. كما وجّه بتخفيض قيمة الاشتراكات للسادة الأعضاء؛ تخفيفًا عنهم وتشجيعًا لمزيد من الإقبال على المركز.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تضع في مقدمة أولوياتها تطوير مراكز الشباب بمختلف المحافظات لتكون مراكز خدمة مجتمعية متكاملة، موضحًا: "ندعم مجلس إدارة مركز شباب الشيخ زايد الجديد ليقدم نموذجًا يحتذى به في الإدارة الفعّالة وتوسيع قاعدة الممارسين للأنشطة. نسعى لأن تكون مراكز الشباب أماكن جاذبة لشبابنا وأسرنا من خلال برامج وخدمات رياضية وثقافية واجتماعية متطورة."

وأضاف وزير الشباب والرياضة أهمية تكثيف الأنشطة والبرامج المختلفة داخل المركز بما يلبي احتياجات الشباب والأسر، ويجعل من المركز نموذجًا متكاملًا في تقديم الخدمات الرياضية والاجتماعية والثقافية.

وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الدعم لمراكز الشباب على مستوى الجمهورية، من خلال رفع كفاءة البنية التحتية، وتوسيع نطاق الأنشطة والبرامج الموجهة للشباب والأطفال، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري ورعاية النشء.

من جانبه، عبّر مجلس إدارة مركز شباب الشيخ زايد الجديد عن خالص شكرهم وتقديرهم لمعالي وزير الشباب والرياضة على دعمه المستمر، مؤكدين التزامهم بتنفيذ توجيهات الوزارة وتكثيف الأنشطة التي تخدم أبناء المدينة، والعمل على أن يكون المركز نموذجًا رائدًا في تقديم الخدمات للشباب والأسر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.