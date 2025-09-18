القائمة الكاملة لأفلام مهرجان الجونة السينمائي 2025 (صور)

كشف مهرجان الجونة السينمائي عن مجموعة الأفلام المختارة للمشاركة في برامج ومسابقات الدورة الثامنة من عمر المهرجان، التي تقام خلال الفترة من 16 حتى 24 أكتوبر 2025 بمدينة الجونة الساحرة.

أفلام مهرجان الجونة السينمائي 2025

وجاءت قائمة الأفلام المشاركة بدورة 2025 كالتالي:

مسابقة الأفلام الروائية الطويلة

يضم البرنامج باقة مميزة من الأفلام التي تعكس تنوع التجارب السينمائية عالميًا، وتطرح موضوعات إنسانية واجتماعية وسياسية من خلال أساليب سردية مبتكرة.

A PALE VIEW OF HILLS

كي إيشيكاوا | اليابان، المملكة المتحدة، بولندا | 123 د

الحج – ROMERÍA

كارلا سيمون | إسبانيا، ألمانيا | 104 د

شاعر – A POET

سيمون ميسا سوتو | كولومبيا، ألمانيا، السويد | 120 د

جائزة لجنة التحكيم – مسابقة "نظرة ما" في مهرجان كان السينمائي.

كولونيا – MY FATHER'S SCENT

محمد صيام | مصر، النرويج، السويد، السعودية، قطر، فرنسا | 90 د

شارك في سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام عام 2021.

المُحاصر – SHADOWBOX

تانوشري داس، ساومياناندا ساهي | الهند، فرنسا، الولايات المتحدة، إسبانيا | 93 د

مدعيان عامّان – TWO PROSECUTORS

سيرجي لوزنيتسا | فرنسا، ألمانيا، هولندا، لاتفيا، رومانيا، ليتوانيا | 118 د

جائزة فرانسوا شاليه – مهرجان كان السينمائي.

المستعمرة – THE SETTLEMENT

محمد رشاد | مصر، فرنسا، ألمانيا، قطر، السعودية | 94 د

منحة سيني جونة 2024 – عرض عالمي أول في قسم "وجهات نظر" بمهرجان برلين السينمائي.

من أجل آدم – ADAM'S SAKE

لورا واندل | بلجيكا، فرنسا | 75 د

فيلم افتتاح مسابقة أسبوع النقاد – مهرجان كان السينمائي.

نينو – NINO

بولين لوكيه | فرنسا | 97 د

جائزة النجم الصاعد – أسبوع النقاد في مهرجان كان السينمائي.

وين ياخذنا الريح – WHERE THE WIND COMES FROM

آمال القلاتي | تونس، فرنسا، قطر | 100 د

شارك في سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام عام 2023.

مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة

أكدت إدارة المهرجان أن الأفلام المختارة لهذا العام ببرنامج الأفلام الوثائقية الطويلة تمثل مرآة تعكس تعقيدات الإنسان والواقع المعاصر، عبر قصص وثائقية مؤثرة تجمع بين الطابع الشخصي والبعد الكوني، وتبرز دور السينما في مساءلة الحاضر وصياغة الذاكرة الجماعية، وهي كالتالي:

50 متر – 50 METERS

يمنى خطاب | مصر، الدنمارك، السعودية | 72 د

العرض العالمي الأول – مهرجان كوبنهاغن السينمائي الدولي.

أورويل: 2+2=5 – ORWELL: 2+2=5

راؤول بيك | الولايات المتحدة، فرنسا | 119 د

أيتها الريح، حدّثيني – WIND, TALK TO ME

ستيفان ديورجيفيتش | صربيا، سلوفينيا، كرواتيا | 100 د

حكايات الأرض الجريحة – TALES OF THE WOUNDED LAND

عباس فاضل | لبنان | 120 د

جائزة أفضل مخرج – مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي.

الحياة بعد سهام – LIFE AFTER SIHAM

نمير عبد المسيح | فرنسا، مصر | 76 د

دائمًا – ALWAYS

ديمينج تشين | الولايات المتحدة، فرنسا، الصين، تايوان | 86 د

جائزة دوكس أوورد – مهرجان كوبنهاغن الدولي للأفلام الوثائقية.

الساهرون – THOSE WHO WATCH OVER

كريمة السعيدي | بلجيكا، فرنسا، قطر | 92 د

العرض العالمي الأول.

كابول، بين الصلوات – KABUL, BETWEEN PRAYERS

أبوزار أميني | هولندا، بلجيكا | 102 د

كيف تبني مكتبة – HOW TO BUILD A LIBRARY

مايا ليكو، كريستوفر كينج | الولايات المتحدة | 108 د

من الأفضل أن تُجنّ في البرّية – BETTER GO MAD IN THE WILD

ميرو ريمو | جمهورية التشيك، سلوفاكيا | 83 د

جائزة الكرة الكريستالية – مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي.

مسابقة الأفلام القصيرة

تضم المسابقة مجموعة من أبرز الأفلام الروائية والوثائقية وأفلام التحريك، التي تعكس تنوع التجارب السينمائية الجديدة وأصواتها من مختلف أنحاء العالم.

تعكس أفلام المسابقة هذا العام التزام المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، وتنوع الأساليب الفنية، والجرأة في الحكايات. وهي تجمع بين تجارب من مصر والعالم العربي وآسيا وأوروبا والأمريكتين، مقدمة لجمهور الجونة نافذة على قضايا إنسانية معاصرة وتجارب شخصية عميقة، وتأتي القائمة كالتالي:

أغابيتو (AGAPITO)

كايلا دانيل روميرو، أرفين بيلارمينو | روائي | الفلبين، فرنسا | 2025 | التاغالوغية | 15 د

داخل صالة بولينج قديمة، يستعد عدد من العمال لاستقبال زائر مميّز عبر عرض غنائي استعراضي.

أغمضي عينيك يا هند (CLOSE YOUR EYES HIND)

أمير ظاظا | روائي | فلسطين، هولندا | 2025 | العربية | 30 د

قصة هند رجب (6 سنوات) التي تفقد عائلتها تحت قصف دبابة وتبقى عالقة بانتظار النجدة.

العرض الدولي الأول

البيت الصغير (CASA CHICA)

لاو تشارلز | روائي | المكسيك | 2025 | الإسبانية | 26 د

ذكريات طفولة تعود عبر لقاء غير متوقع بعد 25 عامًا.

بيت لعروسة (SAMRA’S DOLLHOUSE)

ميساء لهيذب | روائي | ألمانيا، تونس، الولايات المتحدة | 2025 | الفرنسية، العربية | 12 د

دراما سريالية عن الهجران والعاطفة والخيال.

خائنة الأعين (MY BROTHER, MY BROTHER)

سعد دنيور، عبد الرحمن دنيور | تحريك | مصر، ألمانيا، فرنسا | 2025 | العربية | 15 د

سرد مزدوج لتوأمين متطابقين منذ لحظة اتحادهما حتى الفراق المأساوي.

مهرجان كليرمون فيران: تنويه خاص

الخروج من قاعدة علي وماهر (BREAKING OUT OF ALI AND MAHER’S BASE)

أبانوب يوسف | روائي | مصر | 2025 | العربية | 15 د

قصة ساخرة تكشف عبثية الرأسمالية الريفية عبر هروب حمار يثير فوضى كاشفة.

العرض العالمي الأول

الخزّان (RESERVOIR)

دوكجيون كيم | روائي | كوريا الجنوبية | 2025 | الكورية | 23 د

موقف مأساوي يعلق فيه أب مع ابنه داخل خزان مائي.

العرض العالمي الأول

دب يتذكر (A BEAR REMEMBERS)

ليندن فينج، هانا بالومبو | روائي | المملكة المتحدة | 2025 | الإنجليزية | 20 د

ذكريات قرية تطاردها أشباح الماضي وحكاية عن دب أسطوري.

مهرجان كليرمون فيران: جائزة كنال+ سينما

س الديب ورحلة البحث عن التاج المفقود (S THE WOLF)

سامح علاء | تحريك | فرنسا، مصر | 2025 | العربية | 11 د

رحلة رمزية عبر قصة حياة على كرسي الحلاقة.

الشيطان والدراجة (THE DEVIL AND THE BICYCLE)

شارون حكيم | روائي | فرنسا، لبنان | 2025 | العربية، الفرنسية | 24 د

قصة فتاة لبنانية في الثالثة عشرة تعيد اكتشاف أنوثتها المبكرة.

الضبع (HYENA)

ألتاي أولان يانج | روائي | الولايات المتحدة، الصين | 2025 | الصينية | 21 د

طلاب محاصرون بعاصفة في قلعة تتحول إلى سجن خانق.

فتاة الماء (WATER GIRL)

ساندرا ديمازيير | تحريك | فرنسا، هولندا، البرتغال | 2025 | بلا حوار | 15 د

حياة امرأة تستعاد عبر الغوص بين ذكريات الماضي.

كمين (AMBUSH)

ياسمينا كراجة | روائي | الأردن، كندا | 2025 | العربية | 21 د

شوارع عمّان بين موسيقى التكنو وصراع شخصياتها الداخلية.

كلب وحيد (DOG ALONE)

مارتا ريس أندرادي | تحريك | البرتغال، فرنسا | 2025 | البرتغالية، الإنجليزية | 13 د

دراما عن الوحدة والحنين تجمع كلبًا ورجلًا مسنًا وحفيدته.

لوينز (LOYNES)

دوريان جيسبرز | روائي | بلجيكا، فرنسا، مقدونيا الشمالية، المملكة المتحدة | 2025 | الإنجليزية، الفرنسية | 25 د

دراما كافكاوية عن محاكمة جثمان مجهول في ليفربول القرن التاسع عشر.

عن أشباحهن (OF BURNING MEMORIES & WOUNDS)

سهى بلال | روائي | مصر | 2025 | العربية | 18 د

تأملات بين الزواج والأمومة وذكريات متلاشية للخَرَف.

العرض العالمي الأول

المواطن السجين (CITIZEN-INMATE)

حسام إسلامي | وثائقي | إيران | 2025 | الفارسية | 15 د

انعكاسات السوار الإلكتروني على حياة سكان طهران في واقع من الرقابة الدائمة.

أفلام برنامج الاختيار الرسمي “خارج المسابقة”

ويقدم البرنامج تنوعًا غنيًا يجمع بين الأفلام الروائية والوثائقية، والأعمال الأولى لمخرجين شباب وأسماء راسخة، تعكس همومًا إنسانية وتجارب جمالية متعددة، بعضها عُرض في كبرى المهرجانات العالمية وحصد جوائز مرموقة، فيما يشهد المهرجان عروضًا أولى لأفلام أخرى.

قائمة أفلام "الاختيار الرسمي – خارج المسابقة":

أحلام (جنس حب) – DREAMS (SEX LOVE)

داج يوهان هوجيرود | النرويج | روائي | 110 د

جائزة الدب الذهبي وجائزة الفيبريسي – مهرجان برلين السينمائي.

البعث – RESURRECTION

بي غان | الصين، فرنسا | روائي | 160 د

جائزة خاصة – مهرجان كان السينمائي.

حادث بسيط – IT WAS JUST AN ACCIDENT

جعفر بناهي | إيران، فرنسا، لوكسمبورج | روائي | 102 د

السعفة الذهبية – مهرجان كان السينمائي.

الحياة المضيئة – THE LUMINOUS LIFE

جواو روزاس | البرتغال، فرنسا | روائي | 99 د

حين يصبح النهر بحرًا – WHEN A RIVER BECOMES THE SEA

بيريه ڤيلا بارثيلّو | إسبانيا | روائي | 180 د

الحيوانات في الحرب – ANIMALS IN WAR

ميروسلاف سلابوشبيتسكي وآخرون | ألمانيا، أوكرانيا | وثائقي | 97 د

بمشاركة الناشط والممثل شون بن.

دي جي أحمد – DJ AHMET

جورجي م. أونكوفسكي | مقدونيا الشمالية، التشيك، صربيا، كرواتيا | روائي | 97 د

جائزة الجمهور وجائزة لجنة التحكيم الخاصة – مهرجان صندانس.

الشيطان يدخن (ويحفظ أعواد الثقاب المحترقة في نفس العلبة) – THE DEVIL SMOKES (AND SAVES THE BURNT MATCHES IN THE SAME BOX)

إرنستو مارتينيز بوتسيو | المكسيك | روائي | 97 د

جائزة أفضل عمل أول – مهرجان برلين (وجهات نظر).

صوت السقوط – SOUND OF FALLING

ماشا شيلينسكي | ألمانيا | روائي | 149 د

جائزة لجنة التحكيم – مهرجان كان (مناصفة).

قمر أزرق – BLUE MOON

ريتشارد لينكليتر | الولايات المتحدة، إيرلندا | روائي | 100 د

الدب الفضي لأفضل أداء مساعد (أندرو سكوت) – مهرجان برلين.

قيمة عاطفية – SENTIMENTAL VALUE

يواكيم تريير | النرويج، ألمانيا، السويد، الدنمارك، فرنسا | روائي | 129 د

الجائزة الكبرى – مهرجان كان السينمائي.

نحن نصدقك – WE BELIEVE YOU

شارلوت ديفييه، أرنو دوفيس | بلجيكا | روائي | 78 د

تنويه خاص – مهرجان برلين (وجهات نظر).

هابي بيرثداي – HAPPY BIRTHDAY

سارة جوهر | مصر | روائي | 95 د

جائزة أفضل فيلم دولي، أفضل سيناريو دولي، أفضل مخرجة – مهرجان تريبيكا.

ولنا في الخيال… حب؟ – LOVE IMAGINED

سارة رزيق | مصر | روائي | 110 د

عرض عالمي أول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.