وزارة الرياضة واللجنة البارالمبية تنعيان هدى شكري لاعبة الريشة الطائرة

تقدم مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى بخالص العزاء لأسرة الرياضة البارالمبية وأسرة الريشة الطائرة في وفاة البطلة هدى شكري لاعبة المنتخب الوطني للريشة الطائرة البارالمبي.

وفاة هدى شكري

كما نعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في بيان رسمي اليوم الإثنين عبر الصفحة الرسمية للوزارة عبر فيس بوك البطلة هدى شكري لاعبة المنتخب الوطني.

وتوفيت اليوم هدى شكري لاعبة منتخب مصر للريشة الطائرة لذوي الاحتياجات الخاصة “بارا بادمنتون”، بعد مسيرة طويلة داخل الملاعب.

وحصدت هدى شكري خلال مسيرتها عدد كبير من الألقاب المحلية والقارية، وكان لها دورا بارزا في تحقيق نجاحات المنتخب المصري.

