الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ الجيزة يعلن انطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك" لمواجهة التطرف

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة صباح اليوم انطلاق فعاليات مبادرة "صحح مفاهيمك" بالتزامن مع إطلاقها من العاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح المحافظ أن المبادرة تهدف إلى نشر الفهم الصحيح للدين وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تتنافى مع روح ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحة، مشددًا على أن الرسالة الأساسية للمبادرة ترتكز على التوعية المجتمعية وتعزيز الهوية الوطنية.

ولفت المحافظ إلى أن المبادرة تستهدف جميع فئات المجتمع وخاصة الشباب، لتعزيز ثقافة الاعتدال وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية، ودعم الأمن الفكري بما يحقق الاستقرار والسلم الاجتماعي، ويسهم في بناء وعي ديني مستنير يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية ومصالح الوطن.

كما أكد "النجار" أن محافظة الجيزة تقدم كافة أوجه الدعم لإنجاح فعاليات المبادرة من خلال الندوات والمحاضرات والدروس والخطب التوعوية، مضيفًا: "نعمل على وصول رسالة المبادرة إلى كل قرية ومدينة داخل المحافظة بالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية."

وثمّن المحافظ المبادرة التي أطلقتها وزارة الأوقاف، معتبرًا إياها خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي الديني والوطني ومواجهة الفكر المتطرف، وداعيًا إلى تكاتف الجهود المجتمعية لإنجاحها وتحقيق أهدافها، مشيرا إلى أن الفعاليات تُقام بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، وبمشاركة السادة الأئمة وعدد من شباب اتحاد "بشبابها"، إلى جانب حضور القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وشهد فعاليات التدشين محمد نور الدين السكرتير العام لمحافظة الجيزة بالإنابة عن محافظ الجيزة، والذي أكد أن المبادرة تمثل إضافة مهمة لجهود الدولة في مواجهة التطرف ونشر الفكر المستنير، مشيرًا إلى أن المحافظة ستعمل على تهيئة المناخ المناسب لنجاح فعالياتها بالتعاون مع مختلف الأجهزة التنفيذية.

من جانبه، قال الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة: "المبادرة تجسد دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي ومحاربة الأفكار المتشددة حيث تعالج أكثر من ٤٠ قضية تمس واقع المجتمع المصري منها قضايا سلوكية واجتماعية وأخرى دينية بهدف بناء وعي جديد يواجه التطرف والغلو ويعزز القيم النبيلة ونشر ثقافة الحوار والتعايش المشترك"، مشيرًا إلى أن المبادرة مستمرة لمدة عام وسوف يتم ستنظم سلسلة من اللقاءات والبرامج التوعوية الموجهة للشباب والطلاب وأفراد المجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهوية الوطنية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار شريعة الاسلام صحح مفاهيمك

مواد متعلقة

المركز القومي للبحوث يحتفل بالختام الرسمي لمبادرة "أجيال" لصيف 2025

البيئة تشارك دول العالم في تنفيذ حملة مكبرة لتنظيف أربعة شواطئ بالإسكندرية

حملة تموينية مكبرة تضبط دقيقا وبطاقات تموينية مسروقة في المنيرة بالجيزة

محافظ الجيزة يتابع انتظام الدراسة بالمعاهد الأزهرية ويعلن انطلاق الفترة الواحدة غدًا

محافظة الجيزة: رفع 940 طن مخلفات هدم وبناء من منطقة الكونيسة بالعمرانية

محافظ الجيزة يتابع انطلاق الفصل الدراسي الأول ويشدد على جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب

إنقاذ ساق شاب من البتر بعد معاناة 14 عاما في مستشفى التحرير العام بالجيزة

استعدادات مكثفة لاستقبال العام الدراسي الجديد بالواحات البحرية

الأكثر قراءة

الراقصة بوسي في قبضة الأمن بالعلمين

فتنة أفشة في الأهلي، كيف تحرك وليد صلاح الدين لحل الأزمة؟

9.5 جنيه انخفاضًا في البتلو، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

صلاح على بعد خطوة من المجد، موعد إعلان الفائز بالكرة الذهبية يقترب

قرار قضائي جديد بشأن متهم في قضية سرقة الأسورة الأثرية

حيرت المصريين، ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

آخر فرصة للتسجيل في تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات المعادلة وموعد إعلان النتيجة

موعد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

قانون الهيئات الشبابية، عقاب صارم في المدرجات وامتيازات سخية خارجها

الزبدية بـ 41 جنيهًا بعد الارتفاع، أسعار المانجو اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

قانون الضمان الاجتماعي، تعرف على ضوابط صرف الدعم النقدي المشروط

ماذا تعرف عن طريقة التحويل دوليا في البنك الزراعي؟

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا قال النبي في طلب العلم؟ الشيخ سيد طنطاوي يجيب

حكم دعاء المذاكرة وبدء الدراسة.. تعرف عليه

تفسير رؤية عصير المانجو في المنام وعلاقتها بالرزق والخير والمسرات القادمة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads