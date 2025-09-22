الإثنين 22 سبتمبر 2025
بريطانيا: ملتزمون بحقوق الفلسطينيين ويجب وقف إطلاق النار فورا في غزة

الحكومة البريطانية
الحكومة البريطانية ملتزمة بحقوق الفلسطينيين

قال وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط اليوم الإثنين “نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة”.

وأضاف وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط: الحكومة البريطانية ملتزمة بحقوق الفلسطينيين.

 

رئيس الوزراء البريطاني يعلن رسميا الاعتراف بدولة فلسطين

 في سياق متصل، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: اعترفنا بدولة فلسطين لإحياء أمل السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضاف ستارمر: اليوم ننضم إلى أكثر من 150 دولة اعترفت بالدولة الفلسطينية
ونعمل على إبقاء إمكانية السلام وحل الدولتين حيا.

 

الأمل في حل الدولتين يتلاشى

وتابع: الأمل في حل الدولتين يتلاشى لكن لا يمكننا أن ندع هذا النور ينطفئ، وعلى حماس إطلاق سراح الرهائن فورا، وسنواصل النضال لإعادتهم إلى ديارهم، كما يجب ألا يكون لحركة حماس أي دور في الإدارة أو الأمن في المستقبل.

واستطرد: الإسرائيليون والفلسطينيون يريدون العيش بسلام دون عنف أو معاناة، وهذا ما يريد الشعب البريطاني رؤيته.

