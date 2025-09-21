الأحد 21 سبتمبر 2025
خارج الحدود

رئيس وزراء اسكتلندا عن اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين: يجب ألا يكون مشروطا

رئيس وزراء اسكتلندا
رئيس وزراء اسكتلندا حمزة يوسف

رحب رئيس وزراء اسكتلندا حمزة يوسف، اليوم الأحد، باعتراف بريطانيا بدولة فلسطين، مضيفًا: صحيح أرحب بالقرار لكن يجب ألا يكون الاعتراف مشروطا، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية 

قالت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان، في تصريحات صحفية اليوم الأحد: يجب منع تهجير الفلسطينيين قسرا. 

الاعتراف بالدولة رسالة أمل بمستقبل دولة فلسطين حرة

وأضافت وزيرة خارجية فلسطين: “صوت الشعب الفلسطيني سيكون مرتفعا في نيويورك.. والاعتراف بالدولة رسالة أمل بمستقبل دولة فلسطين حرة”.

حل الدولتين حل ممكن

وتابعت وزيرة خارجية فلسطين: “حل الدولتين ممكن.. أشكر كل الدول التي اعترفت وستعترف بالدولة الفلسطينية”.

واختتمت وزيرة خارجية فلسطين: الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي.

