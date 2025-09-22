الإثنين 22 سبتمبر 2025
جيش الاحتلال: إصابة ضابط بجروح متوسطة إثر إطلاق نار من قبل مسلحين شمال غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

 أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة ضابط بجروح متوسطة نتيجة إطلاق نار من قبل مسلحين في شمال القطاع.

إصابة 10 جنود إسرائيليين في شمال غزة

وأمس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 10 جنود إسرائيليين بعد انقلاب مركبة عسكرية كانوا بداخلها خلال عمليات في شمال غزة.

مرحلة الحسم في غزة

وزعم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي قائلا: نحن في مرحلة الحسم في غزة وكثافة النيران غير مسبوقة.

وأضاف وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس: انهيار أبراج غزة الشاهقة أمر يؤلم حماس جدا.

 

نواصل تدمير المنشآت التابعة لحماس في غزة

من جهته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي دفرين، خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس: فرقنا تواصل عملياتها في غزة وتدمر المنشآت التابعة لحماس. 

