7 شهداء في غارة إسرائيلية على مبنى سكني وسط مدينة غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بإصابة 7 شهداء وتسجيل مفقودين في غارة إسرائيلية على مبنى سكني بمنطقة السامر وسط مدينة غزة. 

 

الوضع في غزة غير إنساني

 وقالت منظمة الصحة العالمية: إن الوضع في قطاع غزة غير إنساني.

كذلك قالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة للشئون الإنسانية: “إن الوضع في غزة عصيب للغاية وسكان القطاع يعانون”.

 

صعوبة في توفير وحدات الدم بمستشفيات مدينة غزة

 وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يحكم بالموت على المرضى في مستشفيات مدينة غزة بمنعه إدخال الوقود.    

 

وتابعت: “نواجه نقصا وصعوبة في توفير وحدات الدم بمستشفيات مدينة غزة”.   

