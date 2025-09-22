الإثنين 22 سبتمبر 2025
وزير خارجية ألمانيا يدعو إلى بدء عملية حل الدولتين مع الفلسطينيين

وزير خارجية ألمانيا
وزير خارجية ألمانيا يوهان فاديفول

دعا وزير خارجية ألمانيا يوهان فاديفول، اليوم الإثنين إلى بدء عملية حل الدولتين مع الفلسطينيين.

وأضاف: هدفنا إقامة دولة فلسطينية ولا يوجد سبيل آخر سوى حل الدولتين.. المنطقة تحتاج الوقف الفوري للنار بغزة وإطلاق سراح الرهائن، وفقا لوسائل إعلام محلية.

 

رئيس الوزراء البريطاني يعلن رسميا الاعتراف بدولة فلسطين

في سياق متصل، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: اعترفنا بدولة فلسطين لإحياء أمل السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضاف ستارمر اليوم ننضم إلى أكثر من 150 دولة اعترفت بالدولة الفلسطينية
ونعمل على إبقاء إمكانية السلام وحل الدولتين حيا.

 

الأمل في حل الدولتين يتلاشى

وتابع: الأمل في حل الدولتين يتلاشى لكن لا يمكننا أن ندع هذا النور ينطفئ، وعلى حماس إطلاق سراح الرهائن فورا، وسنواصل النضال لإعادتهم إلى ديارهم، كما يجب ألا يكون لحركة حماس أي دور في الإدارة أو الأمن في المستقبل.

واستطرد: الإسرائيليون والفلسطينيون يريدون العيش بسلام دون عنف أو معاناة، وهذا ما يريد الشعب البريطاني رؤيته.

