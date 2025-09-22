الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حملات أمنية بالمحافظات تضبط 122 فرد خرطوش و32 بلطجيا وهاربا من المراقبة

مداهمة أمنية - صورة
مداهمة أمنية - صورة أرشيفية، فيتو

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن، من ضبط 6 تشكيلات عصابية ارتكبوا جرائم تجارة المخدرات والسرقات، و32 متهمًا للقيام بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة، و416 تاجر مخدرات بحوزتهم 368 كيلوجرام مواد مخدرة، بالإضافة إلى  122 فردًا محلي الصنع.

الداخلية تكشف ملابسات فيديو "المطاردة والملثم" بالإسكندرية

الداخلية تكشف ملابسات فيديو سرقة "توك توك" بالغربية وتضبط المتهمين

فيما حررت الإدارة العامة للمرور، بالاشتراك مع مديريات الأمن، 22 ألف مخالفة مرورية وفحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 10 منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين في جرائم المخدرات والسرقات 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون

جاء ذلك في إطار جهود حملات وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.

عقوبة حيازة المخدرات

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارات البحث الجنائي الادارة العامة للمرور البحث الجنائي بمديريات الأمن البلطجة وهاربين من المراقبة تجارة المخدرات والسرقات حملات وزارة الداخلية وزارة الداخلية قطاع الأمن العام

مواد متعلقة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو "المطاردة والملثم" بالإسكندرية

الداخلية تكشف ملابسات فيديو سرقة "توك توك" بالغربية وتضبط المتهمين

القبض على 6 سيدات وشاب داخل نادٍ صحي بالنزهة لممارسة الأعمال المنافية للآداب

ضبط المتهمين بالتعدي على حارس عقار وزوجته في الطالبية

شهادة تحليل المخدرات شرط إلزامي لاستخراج رخصة القيادة بـ تعديلات قانون المرور

نار الانتقام، الداخلية تكشف ملابسات فيديو تقييد طفلة

الداخلية تنفي إدعاءات الإخوان بشأن إضراب قياديين بالجماعة عن الطعام

الداخلية تكشف حقيقة فيديو خطف طفلة بالإسكندرية وتفاصيل مشاجرة طالبين بالسيدة زينب

الأكثر قراءة

هل تصل العلاقة بين مصر وإسرائيل إلى الحرب؟ عمرو موسى يرد

عمرو موسى يكشف موقفه من إعلان ترامب دعوة القادة العرب للبيت الأبيض

ننشر أقوال الراقصة بوسي في مشاجرة العلمين

بيان عاجل من وزارة الصحة بشأن شكاوى أسرة مريضة بمستشفى أم المصريين

أقوال رمضان صبحي الكاملة في واقعة أداء طالب الامتحان بدلا منه (مستند)

أتلتيكو مدريد بـ10 لاعبين يتعادل مع ريال مايوركا 1/1 في الدوري الإسباني

وفاء عامر تكشف تفاصيل مساعدتها للاعب إبراهيم شيكا وقصة سرقة أعضائه

الدوري الفرنسي، موناكو يكتسح ميتز بخماسية في مباراة مثيرة

خدمات

المزيد

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد

القصدير يسجل 34 ألف دولار للطن في البورصات العالمية

قانون الهيئات الشبابية، عقاب صارم في المدرجات وامتيازات سخية خارجها

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الحوت في المنام وعلاقتها بتحقيق مكاسب مالية كبيرة

حكم وضع اليد على الآية عند قراءة القرآن الكريم من المصحف

هل كسوف الشمس وخسوف القمر غضب من الله؟ عالمة أزهرية تجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads