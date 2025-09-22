الإثنين 22 سبتمبر 2025
حوادث

حالة المرور بالقاهرة والجيزة اليوم، كثافات متوسطة في هذه المناطق

حالة المرور في القاهرة
حالة المرور في القاهرة والجيزة اليوم: كثافات مرورية متفرقة و

شهدت شوارع القاهرة والجيزة اليوم حركة مرورية متفاوتة، حيث سجلت الإدارة العامة للمرور كثافة متوسطة على أغلب المحاور الرئيسية، مع بعض البطء في مناطق محددة نتيجة أعمال الإنشاءات والتحويلات المرورية المؤقتة.

في القاهرة، سجلت مناطق: شارع التسعين، محور المشير طنطاوي، ميدان لبنان، وشارع عباس العقاد زحامًا جزئيًا خلال ساعات الذروة الصباحية، بينما تحركت السيارات بشكل سلس على شارع الهرم، طريق الأوتوستراد، ومحور 30 يونيو. كما شهدت مناطق وسط المدينة مثل وسط القاهرة وميدان التحرير وشارع قصر النيل كثافات متقطعة، خصوصًا مع توافد المواطنين إلى المصالح الحكومية والأسواق التجارية.

أما في الجيزة، فقد لوحظ بطء حركة المرور عند كورنيش النيل، شارع فيصل، شارع جامعة الدول العربية، ومحور 26 يوليو، في حين تحركت السيارات بسهولة على شارع الهرم، شارع التحرير، وشارع العروبة. وأشارت الإدارة إلى تواجد رجال المرور في الميادين الكبرى لتنظيم الحركة وفتح المسارات البديلة لتخفيف الزحام.

كما سجلت كاميرات المرور ومتابعات غرفة العمليات المركزية حالة من الانسيابية على محور صفط اللبن، شارع العياط، وشارع الهرم الجنوبي، مع استقرار حركة السيارات على الطرق الداخلية للأحياء السكنية بالقاهرة والجيزة.

إجراءات المرور ونصائح لقائدي السيارات:

الالتزام بالمسارات البديلة المعلن عنها في مناطق الأعمال.

متابعة تطبيقات المرور لحظيًا لتجنب الزحام المفاجئ.

الالتزام بالسرعات القانونية لتجنب الحوادث المرورية.

التعاون مع رجال المرور وعدم استخدام الهواتف أثناء القيادة.
 

