توزيع الورود والشيكولاتة على الطلاب بمدارس أسيوط (فيديو وصور)

انطلقت الدراسة اليوم الأحد فى أول يوم للعام الجديد بمدارس أسيوط الحكومية والرسمية وذلك فى إطار توجيهات اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

استقبال الطلاب بالورد والشيكولاتة

ورصدت فيتو استقبال الطلاب الجدد بالشوكولاتة والورود في عدد من مدارس أسيوط لإدخال حالة من البهجة والسرور على قلوب الطلاب للتهنئة بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد.



في ذات السياق تفقد محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط عددا من المدارس والفصول الدراسية والأفنية ودورات المياه وحجرات الوسائل التعليمية والمعامل والمكتبات وغيرها وتحدث مع التلاميذ والمعلمين واطمأن منهم على سير العملية التعليمية وانتظامها وتسكين الطلاب الجدد بالفصول الدراسية ومستوى الأطفال والتلاميذ والتأكد من مدى جاهزية الفصول وتزويدها بالوسائل التعليمية والأدوات اللازمة.



وشدد وكيل الوزارة التربية والتعليم بأسيوط -خلال الجولة - على سرعة توزيع الكتب الدراسية على الطلاب وعدم ربطها بالمصروفات المدرسية مؤكدًا على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات تجاه هذا القطاع الهام خاصة في ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتعليم وتطوير المنظومة التعليمية لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030.

يذكر أن محافظة أسيوط شهدت هذا العام الانتهاء من 22 مدرسة جديدة تضم 344 فصلًا دراسيًا بتكلفة بلغت 311.5 مليون جنيه، واستلامهم ودخولهم الخدمة العام الدراسي الجديد 2025/2026. كما يجري العمل حاليًا في 16 مدرسة جديدة تضم 316 فصلًا بتكلفة 317.5 مليون جنيه.

وتم الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة لـ111 مدرسة بتكلفة 207 مليون جنيه، فضلًا عن الصيانة العاجلة لـ86 مدرسة أخرى بتكلفة تقارب 19.5 مليون جنيه بإجمالي 227 مليون جنيه، بما يضمن تحسين البنية التحتية التعليمية وتهيئة بيئة دراسية آمنة ومناسبة للطلاب والمعلمين.

