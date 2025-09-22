4 أدوية جديدة تغير مستقبل البشرية قريبًا، أستاذ بـ"هارفارد" يزف بشرى لمرضى السكر والسمنة

علاج السكر والسمنة، كشف الدكتور أسامة حمدي، أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد الأمريكية، عن بشرى سارة بشأن علاج السكر ومستقبل السكر والسمنة، موضحا أن شركات إنتاج الدواء انتهت من الأبحاث الخاصة بأربعة أدوية لعلاج السكر والسمنة.

أدوية جديدة تغير مستقبل علاج السمنة والسكر

وأكد الدكتور أسامة حمدي أنه لأول مرة يكون هناك دواء يقوم بتخفيض الوزن حتى 30%، أكثر تأثيرًا من جراحات تخفيض الوزن، بالإضافة لتخفيض السكر التراكمي 2.2%، مشيرًا إلى أن الأدوية الأربعة أمام هيئة الغذاء والدواء الأمريكية للموافقة على تسويقها.

أدوية جديدة لعلاج السكر والسمنة، فيتو



وزف الدكتور أسامة حمدي، عبر حسابه على "الفيس بوك"، بشرى سارة بشأن الأدوية الجديدة لعلاج مرض السكر والسمنة، قائلا: "٤ أدوية جديدة دفعة واحدة ستغير تمامًا مستقبل علاج السمنة والسكر من النوع الثاني".



وكشف حمدي تفاصيل الأدوية الجديدة فقال: "في سباق محموم بين شركات إنتاج الدواء، تم الانتهاء من الأبحاث الخاصة بأربعة أدوية جديدة لعلاج السمنة والسكر من النوع الثاني، ولأول مرة نرى أدوية تخفض الوزن حتى ٣٠٪، أي أكثر تأثيرًا من جراحات خفض الوزن، وتخفض السكر التراكمي بما يعادل ٢.٢٪، وهو ما لم نَرَه في أي أدوية أخرى من قبل".

وأوضح أن "الأدوية الأربعة أمام هيئة الغذاء والدواء الأمريكية للموافقة على تسويقها، وهو المنتظر أن يحدث أوائل ٢٠٢٦، لتغيير هذه الأدوية مستقبل علاج السكر والسمنة، وخريطة التعامل معهما في العقود القادمة".

4 أدوية تنتظر الموافقة في أمريكا

وعن أسماء الأدوية الجديدة التي ستغير مستقبل علاج السكر والسمنة، قال الدكتور أسامة حمدي إن الأدوية هي:

١- ريتاتروتيد Retatrutide: وهو دواء ثلاثي التأثير، يخفض الشهية، ويزيد حرق السعرات الحرارية لتنبيهه مستقبلات الجلوكاجون في الجسم. متوسط خفض الوزن في مرضى السمنة 24٪، وفي النساء يصل إلى 28.5٪، وفي مرضى السكر ينخفض السكر التراكمي بنسبة تصل إلى 2.2٪.

المدهش أن ٧٠٪ من مرضى السمنة الذين استخدموا العقار لمدة ٤٨ أسبوع انخفض وزنهم بنسبة تزيد على ٢٠٪، ونحو النصف انخفض وزنهم بأكثر من ٢٥٪، والربع انخفض وزنهم بأكثر من ٣٠٪ لأول مرة، أى ما يفوق جراحات علاج السمنة بمراحل.

الدكتور أسامة حمدي يزف البشرة لمرضى السكر والسمنة، فيتو



٢- دواء كاجريسيما Cagrisema: وهو علاج من هرمونين مخلوطين بنسب متساوية؛ الأول هو الهرمون نفسه الموجود في الأوزيميك والوجوڤي، المسمى سيماجلوتيد semaglutide، والثاني هرمون مشابه لهرمون الأمَلين Amylin الذي تفرزه خلايا البنكرياس.

الأول يخفض الشهية، والثاني يخفضها أيضًا، ويحسن نسبة السكر في الدم، لكنه لا يخفض حجم العضلات كالأدوية الأخرى، ويساعد الذاكرة والتركيز ووظائف المخ. متوسط نزول الوزن في مرضى السمنة 22.7٪، وفي مرضى السكر من النوع الثانى 15.7%، ونزول التراكمي في مرضى السكر نحو 1.5٪.

أول دواء غير هرموني عن طريق الفم لمرضى السكر والسمنة

٣- أورفورجليبرون Orforglipron: وهو أول دواء عن طريق الفم غير هرموني، فهو (مادة كيميائية) تقوم بنفس وظيفة الهرمون الموجود في أدوية مثل الأوزيميك والمونجارو، وهذا يعني أن تكلفة إنتاجه ستكون رخيصة جدًّا، كذلك يمكن خلطه في المستقبل بأدوية السكر في حبة واحدة.

متوسط خفض الوزن نحو 12.4% في مرضى السمنة بعد 72 أسبوع، كما أن 30% من المرضى انخفض وزنهم بأكثر من 15%. وانخفض التراكمي حوالي 1.8% ووصل 75% من المرضى لسكر تراكمي أقل من 6.5%، ووصل حوالي ربع المعالجين بهذا العقار لسكر تراكمي أقل من 5.7% (النسبة الطبيعية).

علاج هرموني عن طريق الفم، فيتو



٤- سيماجلوتيد عن طريق الفم oral semaglutide: وهو الهرمون نفسه الموجود في دواء الأوزيميك والوجوڤي، ولكن عن طريق الفم وليس الحقن. الفرق بينه وبين الدواء الحالي المسمى ريبالسس Rybelsus أن جرعة الدواء الجديدة مرتفعة إلى 50 مجم، أي أكثر من 3 أضعاف الجرعة الحالية، التي تصل إلى 14 مجم.

هذه الجرعة الكبيرة تخفض الوزن في مرضى السمنة بنسبة 13.6%، وتساعد 30% من المرضى لخفض وزنهم لأكثر من 20%.

اقتربنا من إنتاج أدوية فعالة لعلاج السكر والسمنة

وأكد حمدي أنه "في الجعبة أدوية أخرى لم تكتمل أبحاثها، مثل دواء ماريتيد Maritide، الذي سيحقن مرة واحدة شهريًّا، ويصل خفضه للوزن إلى 20%، ودواء جديد يخفض دهون الجسم فقط بنسبة 3،20، ولا يؤثر على العضلات بل تزيد معه، واسمه بيماجروماب Bimagrumab".

أدوية جديدة لعلاج مرض السكر والسمنة، فيتو



وكشف الأستاذ بجامعة هارفارد: "نحن قاب قوسين أو أدنى من أدوية فعالة على نحو غير مسبوق في خفض الوزن وضبط السكر، وأمام تنافس علمي كبير يحاول أن يضع نهاية لمرض السكر من النوع الثاني".

وأوضح حمدي أنه "ربما تحمل هذه الأدوية مشاكل لا نعرفها ولكن الدراسات وجدت حتى الآن أن أعراضها الجانبية مقبولة ومحتملة خاصة الغثيان. من المتوقع أن تصل مبيعات هذه الادوية في 2026 إلى 75 مليار دولار، وتصل في 2030 إلى 150 مليار دولار. مرحبًا بالعلم وما يقدم".



