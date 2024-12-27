طبيبة تحذر من السمنة: تسبب الإصابة بمرض السكر

أكدت الدكتورة شيرين عبد الغفار أستاذ علاج السكر والغدد الصماء بكلية الطب جامعة القاهرة زيادة معدلات الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني بين البالغين.

عوامل تساعد على الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني

وأوضحت أن هناك عوامل تساعد على الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني منها عدم ممارسة النشاط البدني والسمنة وعدم تناول الأكل الصحي



وأشارت أن من مؤشرات الاصابة بمرض السكر وجود أماكن داكنة اللون في الرقبة والثنيات بين الجلد.

مؤشرات الإصابة بمرض السكر

وكشفت وزارة الصحة عن أهم مؤشرات الإصابة بمرض السكر والتي يجب عند ظهورها إجراء تحاليل الإصابة بمرض السكر والكشف لدى الطبيب.

وتشمل أهم المؤشرات:

١-التبول المتكرر

٢- عطش مستمر وجفاف الفم

٣-فقدان وزن بشكل ملحوظ

٤- رؤية ضبابية أو تدهور في النظر

٥- جوع مفرط والأكل بشراهة

٦- تعب وإرهاق مستمر

٧-صعوبة التئام الجروح

٨- التهابات متكررة، خاصة في الأصابع وحول الأظافر

وقالت وزارة الصحة إن أى إنسان يشعر بأعراض مرض السكر عليه إجراء تحليل السكر الصائم أى بعد 8 ساعات من صيام الليل والمعدل الطبيعي له من 70 إلى 90، كما يجب إجراء تحليل السكر الفاطر بعد تناول الطعام بساعتين أى أن المعدل الطبيعي أقل من 140.

تحليل السكر التراكمي

وأشارت وزارة الصحة إلى أن تحليل السكر التراكمي يوضح قياسات مرض السكر آخر 3 أشهر ويكون المعدل الطبيعي 5.7.

وأكدت وزارة الصحة أنه إذا كانت القياسات في معدلها الطبيعي فإن المريض لا يعاني من مرض السكر.

وأوضحت وزارة الصحة أن أعراض انخفاض مرض السكر في الدم تشمل:

أعراض انخفاض السكر في الدم

ضعف عام

دوار

الجوع الشديد

الارتجاف والتعرق

أعراض مرض السكر

أوضحت وزارة الصحة أن أعراض مرض السكر تتضمن:

١- فقدان الوزن.

٢- عدم وضوح الرؤية.

٣- شدة العطش.

٤- الإجهاد.

٥- كثرة التبول.

٦- الجوع المستمر.

مضاعفات الإصابة بمرض السكر

وحذرت وزارة الصحة من مضاعفات مرض السكر، والتي تشمل حدوث هبوط السكر وارتفاع في مرض السكر بشدة نتيجة تناول جرعات علاج زائدة أو بذل مجهود بدني لا يعتاده المريض.

ووجهت وزارة الصحة نصائح لمرضى السكر تشمل:

١- التواصل الدائم مع الأهل والأقارب والطبيب المتخصص وخاصة إذا كان مريض السكر يعيش بمفرده.

٢- الجلوس تحت أشعة الشمس يوميًا لمدة من ٢٠ إلى ٣٠ دقيقة للحصول على فيتامين د.

٣-تناول طعام صحي يعتمد على الخضروات غير النشوية والفواكه والبروتينات، والبعد عن النشويات والسكريات.

٤- ممارسة رياضة المشي في المنزل أو تحريك مفاصل الجسم أثناء الجلوس.

٥- غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون أو تطهيرها بالكحول.

٦- الحفاظ على وجود فائض من علاج السكر وخاصة الأنسولين.

٧- تجنب لمس الفم أو الأنف أو العين بأيدي غير نظيفة.

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