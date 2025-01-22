هيئة الدواء الأمريكية توافق على أول بخاخ أنفي لعلاج الاكتئاب

وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA على بخاخ أنفي مضاد للاكتئاب وقد تمت الموافقة الآن على استخدام الدواء كعلاج مستقل للاكتئاب.

بخاخ يضم مادة تحتوى على مخدر الكيتامين

يتكون البخاخ الأنفي من المادة الفعالة الإسكيتامين، وهو أحد جزيئين متماثلين موجودين في مخدر الكيتامين، وقد تمت الموافقة عليه في عام 2019 للاستخدام لدى البالغين الذين يعانون من اضطراب اكتئابي رئيسي ولم يستجيبوا لمضادين آخرين للاكتئاب على الأقل بحسب موقع NPR.

كانت الموافقة الأصلية تتطلب أن يتلقى المرضى البخاخ مع ادوية اخري مضادًة للاكتئاب عن طريق الفم ولكن الآن، أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن الدواء يمكن استخدامه بمفرده.

من المقرر أن يتم إعطاء البخاخ تحت الإشراف المباشر للطبيب.

أكدت هيئة الدواء الأمريكية أن الاكتئاب مرض يجب تناول الأدوية الخاصة به تحت إشراف الطبيب.

ويمكن أن يسبب العلاج نتائج سلبية خطيرة عند الاستخدام الخاطئ لذلك يجب إعطاؤه في مراكز العلاج المعتمدة.

والإكتئاب مرض نفسي ويمر معظم الناس بفترات من الشعور بالاكتئاب، ولكن عندما تصاب بالاكتئاب، فإن الشعور بالحزن المستمر لأسابيع أو أشهر، وليس بضعة أيام فقط.

والاكتئاب مرض حقيقي له أعراض حقيقية، وليس علامة ضعف ومع العلاج والدعم المناسبين، يمكن لمعظم المصابين بالاكتئاب التعافي تمامًا.

كيف تعرف أنك مصاب بالاكتئاب



يؤثر الاكتئاب على الأشخاص بطرق مختلفة ويمكن أن يسبب مجموعة متنوعة من الأعراض.

تتراوح هذه الأعراض من الشعور الدائم بالحزن واليأس إلى فقدان الاهتمام بالأشياء التي كنت تستمتع بها والشعور بالبكاء الشديد ويعاني العديد من الأشخاص المصابين بالاكتئاب أيضًا من أعراض القلق.

ويمكن أن تكون هناك أعراض جسدية أيضًا، مثل الشعور بالتعب المستمر، والنوم السيئ، وفقدان الشهية أو الرغبة الجنسية، وآلام مختلفة.

تتراوح أعراض الاكتئاب من خفيفة إلى شديدة وفي أخف حالاته، قد تشعر ببساطة بانخفاض الروح المعنوية باستمرار، في حين أن الاكتئاب الشديد يمكن أن يجعل الإنسان يشعر بالانتحار، وأن الحياة لم تعد تستحق العيش.

كما يعاني معظم الناس من مشاعر التوتر أو القلق أو انخفاض الحالة المزاجية خلال الأوقات الصعبة وقد يتحسن انخفاض الحالة المزاجية بعد فترة قصيرة من الزمن، بدلًا من أن يكون علامة على الاكتئاب.

ما الذي يسبب الاكتئاب؟



في بعض الأحيان يكون هناك محفز للاكتئاب ويمكن للأحداث التي تغير الحياة، مثل الحزن أو فقدان الوظيفة، أن تؤدي إلى الاكتئاب.

الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من الاكتئاب هم أكثر عرضة للإصابة به بأنفسهم. ولكن يمكن أيضًا الإصابة بالإكتئاب دون سبب واضح.

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