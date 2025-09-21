وزير الشباب ورئيس هيئة قناة السويس يفتتحان الصالة الدولية لرفع الأثقال بالقرية الأولمبية

بحضور البطلة سارة سمير ورؤساء الاتحاد الدولي والإفريقي والمصري لرفع الأثقال

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والبطلة الأولمبية سارة سمير، اليوم الأحد، صالة رفع الأثقال الدولية "سارة سمير" بالقرية الأولمبية التابعة لقناة السويس.

أبرز الحضور خلال الافتتاح

وذلك في حضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، واللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظ الإسماعيلية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة ومسؤولي القرية الأولمبية لقناة السويس، وذلك في إطار جهود الهيئة لدعم الأنشطة الرياضية وتنمية المجتمع المحلي.

جانب من مراسم الافتتاح،فيتو

كما حضر الافتتاح نخبة من المعنيين برياضة رفع الأثقال محليا وإفريقيا ودوليا برئاسة محمد حسن جلود رئيس الاتحاد الدولي، والمهندس خالد مهلهل، نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الأفريقي، والمهندس منار الدين الشلي، أمين عام الاتحاد الإفريقي، ومحمد عبد المقصود رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

معلومات عن صالة رفع الأثقال الدولية

وتعد صالة رفع الأثقال الدولية أحدث منشآت القرية الأولمبية لقناة السويس، والأولى من نوعها في محافظة الإسماعيلية التي تستوفي كافة اشتراطات الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، سواء للتدريب أو لاستضافة البطولات.

صالة سارة سمير الدلية لرفع الأثقال، فيتو

وتبلغ المساحة الإجمالية للأعمال الإنشائية 1000 متر مسطح، منها 500 متر مربع لصالة رفع الأثقال المجهزة على أعلى مستوى، فيما تشمل المساحة المتبقية مبنى إداري ملحق يتسع لغرف تغيير الملابس واستراحة ومخزن للأدوات الرياضية.

وفي كلمته، توجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشكر إلى السيد الفريق أسامة ربيع، مثمنًا دور هيئة قناة السويس في دعم الرياضة المصرية من خلال استضافة وإنشاء صالة رفع الأثقال الجديدة.

وزير الشباب والرياضة الإسماعيلية مصنع الأبطال

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الإسماعيلية لطالما كانت “مصنع الأبطال”، مؤكدًا أن هذه المنشأة الجديدة ستسهم في اكتشاف ورعاية المزيد من المواهب القادرة على رفع علم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

صالة سارة سمير الدلية لرفع الأثقال، فيتو

كما حرص وزير الشباب والرياضة على توجيه تحية خاصة للبطلة الأولمبية سارة سمير، معربًا عن فخره الكبير بإنجازاتها التي ألهمت جيلًا كاملًا من الشباب، وأشاد الدكتور أشرف صبحي بدورها كنموذج يُحتذى به في العطاء، ليس فقط من خلال تحقيق الميداليات، بل أيضًا عبر دعمها المستمر لزملائها وزميلاتها في رياضة رفع الأثقال، مؤكدًا أن إطلاق اسمها على الصالة هو أقل تقدير يمكن تقديمه لبطلة بحجم سارة سمير.

تقدير جهود البطلة الدولية سارة سمير

من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع حرص الهيئة على تعزيز دورها المجتمعي والمشاركة الفعالة في دعم البنية التحتية الرياضية المصرية، وإعداد جيل جديد من الأبطال القادرين على تمثيل مصر في المحافل الدولية.

وأوضح رئيس الهيئة أن صالة رفع الأثقال الدولية تحمل اسم البطلة الأولمبية سارة سمير تقديرا لما حققته من إنجازات مشرفة في تاريخ اللعبة على المستوى الدولي، متمنيا لها النجاح والتوفيق في مسيرتها الرياضية.



فيما عبرت البطلة سارة سمير عن تقديرها لجهود وزارة الشباب والرياضة وهيئة قناة السويس في دعم رياضة رفع الأثقال، مؤكدة أن صالة قناة السويس لرفع الأثقال تعد من أكبر الصالات الرياضية المتخصصة في رياضة رفع الأثقال في مصر.

وأكدت البطلة الأولمبية أن الصالة الدولية لرفع الأثقال سيكون لها مردود إيجابي نحو زيادة نشاط رفع الأثقال في محافظة الإسماعيلية خاصة مع تجهيزها بمستوى عالمي يليق باستضافة المنتخبات والبطولات العالمية وإعداد أبطال جدد.

وتعد البطلة سارة سمير أيقونة في رياضة رفع الأثقال، حيث سطرت تاريخًا مشرفًا لمصر بإنجازاتها المتتالية، وأبرزها الحصول على الميدالية الفضية في أولمبياد باريس 2024، والعديد من الميداليات الذهبية والفضية في بطولات العالم، ما جعلها واحدة من أبرز البطلات المصريات والعربيات في تاريخ اللعبة.

