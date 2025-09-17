الأربعاء 17 سبتمبر 2025
أسامة ربيع ينعى اللواء خالد العزازي: شخصية فريدة وصاحب مسيرة مشرفة عظيمة الأثر

نعى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وجموع العاملين بالهيئة وبشركاتها ببالغ الحزن والأسى اللواء خالد العزازي مستشار رئيس الهيئة للعلاقات العامة. 

أسامة ربيع يشهد بناء معديات تعمل بالطاقة النظيفة بخبرات مصرية (صور)

أسامة ربيع يكرم "مرشدين" الهيئة أصحاب الكفاءات (صور)

مسيرة عطاء حافلة 

وأعرب الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عن حزنه العميق لفقدان شخصية فريدة حظيت بحب واحترام الجميع على المستوى الإنساني والمهني، فكان رحمة الله عليه مخلصا دؤوبا في عمله هينا لينا ودودا معطاء على المستوى الإنساني، صاحب مسيرة مشرفة عظيمة الأثر، لم يثقل خلالها على أحد فكان خفيف الظل بشوش الوجه. 
 

واختار الله تعالى الفقيد إلى جواره بعد معاناة مع المرض جعلها الله في ميزان حسناته، وتغمده بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتوفي الراحل منذ ساعات داخل المركز الطبي العالمي وذلك بعد صراع مع المرض، حيث تم نقل الجثمان من المركز الطبي العالمى إلى مسقط رأسه بكفر العزازي في محافظة الشرقية، على أن تقام الدفنة مراسم العزاء هناك. 

ومن جانبهم نعى العشرات من أبناء محافظة الإسماعيلية، والعاملين بهيئة قناة السويس الفقيد بخاصة وأنه كان طيب السيرة بين الناس وحسن المعشر. 

ومن المقرر تشييع جنازة  اللواء خالد العزازي بعد صلاة الظهر اليوم الأربعاء،  بمسقط رأسه بعزبة الشيخ علي العزازي بمركز أبوحماد بمحافظة الشرقية.

الجريدة الرسمية
