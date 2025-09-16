أسامة ربيع يشهد بناء معديات تعمل بالطاقة النظيفة بخبرات مصرية (صور)

تفقد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عددًا من المرافق الخدمية ومواقع العمل التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، يرافقه الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، ومجموعة من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها.

جانب من الأعمال الإنشائية للوحدات البحرية، فيتو

تفقد جونة شرق التفريعة

شملت الجولة التفقدية، جونة شرق التفريعة، وترسانة بورسعيد البحرية، ومركز التدريب المهني (الأبرانتيه) والشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية.

جانب من الأعمال الإنشائية للوحدات البحرية، فيتو

تفقد مستجدات الأعمال الإنشائية

في مستهل جولته، تفقد الفريق أسامة ربيع مستجدات الأعمال المدنية لإنشاء منطقة المباني الإدارية الجديدة لإدارة التحركات الجاري إنشائها بمنطقة الجونة بشرق التفريعة حيث تابع الأعمال المدنية للمبنى الإداري الجديد الذي يقام على مساحة ١٥٠٠ متر مسطح ويضم دور أرضي وطابقين، والذي من المقرر أن يتضمن مبنى مراقبة الملاحة والمراقبة الإلكترونية ومكاتب إدارية.

جانب من الأعمال الإنشائية للوحدات البحرية، فيتو

تفقد مستجدات المبنى الإداري

كما تعرف الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة على مستجدات الأعمال المدنية للمبنى الإداري للورش الخاصة بالأعمال الفنية والبحرية والتي تشمل مخازن ومكاتب إدارية واستراحات يتم تنفيذها على مساحة 500 متر مسطح من خلال مرحلتين عمل بنسبة إنجاز قدرها 70٪ للمرحلة الأولى التي تشمل الأعمال الخرسانية والتشطيبات.

سرعة الانتهاء من الأعمال المدنية

ووجه الفريق ربيع بسرعة الانتهاء من الأعمال المدنية وأعمال التشطيبات وما يليها من أعمال كهربائية وتجهيزات.

كما شملت الجولة تفقد ورشة الديزل بجونة التحركات بالتفريعة الشرقية ببورسعيد بعد تشغيلها والتي تضم ثلاثة ورش وهي ورشة صيانة القاطرات، ورشة صيانة اللنشات، وورشة الكهرباء والشمندورات وملحق بها مبنى إداري يتضمن المكاتب الإدارية للمهندسين والفنيين وذلك على مساحة إجمالي قدرها ١٥٠٠ متر مربع.

تفقد ترسانة بورسعيد البحرية

عقب ذلك، توجه الفريق ربيع لتفقد ترسانة بورسعيد البحرية حيث كان في استقباله قيادات الترسانة والعاملون بها.

وحرص الفريق ربيع على الوقوف على مستجدات نشاط بناء السفن، بتفقد ساحة الترسانة حيث شهد لحام قرينة معديتين بحمولة 320 طن في سابقة هي الأولى من نوعها ببناء معديات تعمل بالطاقة النظيفة بخبرات مصرية.

يبلغ طول المعدية 50 مترا، وعرضها 15 مترا، وغاطسها 1.5 مترا، ومن المقرر أن تعمل لنقل السيارات والأفراد ما بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد.

كما اطلع رئيس الهيئة على مستجدات أعمال بناء كوبري النصر العائم الجديد حيث تم الانتهاء من أعمال بناء 5 بنتونات من الكوبري العائم بنسبة إنجاز قدرها 30%، وذلك بالتوازي مع بناء قاطرة بقوة شد 20 طن خدمة لتلبية احتياجات الترسانة بنسبة إنجاز بلغت 20٪.

وأكد الفريق ربيع على الجدوى الفنية والمجتمعية لبناء كوبري النصر العائم الجديد والذي سيعمل جنبا إلى جنب مع الكوبري الأصلي لاستيعاب حركة عبور السيارات والأفراد وتخفيف العبء على كاهل المواطنين، فضلا عن إتاحة الفرصة للقيام بأعمال الصيانة اللازمة للكوبري الأصلي والتي قد تتطلب توقفه عن العمل بما يستلزم وجود بديل.

ثم تعرف الفريق ربيع على مستجدات أعمال الإصلاحات الخارجية على الأحواض العائمة بترسانة بورسعيد البحرية والتي تضََم أربعة أحواض عائمة، حيث استعرض المهندس أحمد البربري مدير إدارة الترسانات نتائج نشاط صيانة وإصلاح السفن والذي سجل أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة بصيانة 80 وحدة من بينها 24 وحدة خارجية و56 وحدة تابعة لأسطول الهيئة.

كما تفقد رئيس الهيئة كلا من الرصيف الغربي بالترسانة وقزق البناء للوقوف على الطريقة المثلى للتطوير ورفع كفاءتهم.

بعد ذلك توجه رئيس الهيئة لتفقد مركز التدريب المهني التابع للهيئة ( الأبرانتيه) حيث اطلع من اللواء وليد عوض رئيس المركز على خطة تطوير المركز، والتي شملت تطوير مناهج الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، ورفع كفاءة الفصول الدراسية وصيانة المباني، فضلا عن إضافة تخصصات جديدة مثل الغطس والرسم الهندسي لمواكبة متطلبات سوق العمل.

كما شملت الجولة الفصول الدراسية، ومعامل الحاسب الآلي ومعامل LPC، وقاعات الاختبارات والورش وغيرها.

في ختام الزيارة، تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة الشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية، واطلع على نتائج أعمال البناء بورشة الألومنيوم بالشركة، حيث قام بوضع لحام قرينة لنش من طراز "بحار".

واستمع رئيس الهيئة إلى شرح تفصيلي من المهندس ياسر نور الدين رئيس الشركة عن مستجدات نشاط بناء اللنشات الألومنيوم حيث انتهت الشركة من بناء 5 لنشات بحرية من طراز "بحار" ومن المقرر تسليمها خلال الشهر القادم بمشيئة الله للعمل لصالح هيئة قناة السويس وشركة القناة للرباط وأنوار السفن.

يبلغ طول اللنش ١٥.٣٠ مترا وعرضه ٤.٧٠ مترا، وغاطسه ١.٣٥ مترًا.

كما اطلع الفريق ربيع على جهود الشركة لإنشاء مركز لصيانة اللنشات الألومنيوم لإتمام أعمال العمرة السنوية وتوفير خدمة جديدة للعملاء لم تكن متاحة من قبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.