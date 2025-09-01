طريقة عمل الوافل في الماكينة أو الفرن بأقل التكاليف

طريقة عمل الوافل، يُعد الوافل من أشهر الحلويات الغربية التي انتشرت حول العالم، حيث يتميز بشكله المربع أو المستطيل ذو المربعات الصغيرة المميزة، وقوامه الهش من الداخل والمقرمش من الخارج.





يعود أصل الوافل إلى المطابخ الأوروبية القديمة وخاصة في بلجيكا، حيث اشتهر "الوافل البلجيكي" الذي يُقدَّم عادة مع الفواكه الطازجة أو الشوكولاتة أو الكريمة.



ومع مرور الوقت تطورت طرق إعداده ليصبح من الحلويات السهلة التي يمكن تحضيرها في المنزل سواء باستخدام ماكينة الوافل الكهربائية أو عبر القوالب المخصصة داخل الفرن.





أولًا: طريقة عمل الوافل في ماكينة الوافل



الوافل بالماكينة

المقادير:

2 كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

2 بيضة كبيرة.

كوب ونصف من الحليب السائل.

نصف كوب من الزبدة المذابة.

2 ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

طريقة التحضير:

في وعاء عميق يُخلط الدقيق مع البيكنج باودر والملح والسكر.

في وعاء آخر تُخفق البيضات جيدًا ثم يُضاف إليها الحليب والفانيليا والزبدة المذابة.

يُدمج الخليط السائل مع المكونات الجافة تدريجيًا حتى نحصل على عجينة ناعمة متجانسة.

تُسخَّن ماكينة الوافل وتُدهن بالقليل من الزبدة أو رذاذ الزيت.

يُسكب مقدار مناسب من العجين داخل الماكينة مع مراعاة توزيع الخليط جيدًا.

يُغلق الغطاء ويُترك حتى ينضج الوافل ويصبح ذهبي اللون (عادة 3 – 5 دقائق حسب نوع الماكينة).

يُقدَّم ساخنًا مع العسل أو الشوكولاتة أو الفواكه حسب الرغبة.

ثانيًا: طريقة عمل الوافل في الفرن باستخدام قوالب السيليكون أو القوالب المعدنية

الوافل في الفرن

في حال عدم توفر ماكينة الوافل يمكن استخدام قوالب الوافل المخصصة للفرن، وهي طريقة شائعة وسهلة.

المقادير:

كوب ونصف من الدقيق.

نصف كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

رشة ملح.

بيضة واحدة.

كوب من الحليب.

ربع كوب من الزيت النباتي أو الزبدة المذابة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير:

يُسخَّن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

في وعاء يُمزج الدقيق مع البيكنج باودر والبيكنج صودا والملح والسكر.

في وعاء آخر تُخفق البيضة مع الحليب والزيت والفانيليا.

يُضاف الخليط السائل إلى المكونات الجافة ويُحرَّك بلطف حتى يصبح الخليط متجانسًا.

تُدهن قوالب الوافل بالقليل من الزيت أو الزبدة لتفادي الالتصاق.

يُوزع الخليط في القوالب بحيث يُملأ ثلاثة أرباع القالب فقط.

تُدخل القوالب إلى الفرن وتُخبز لمدة 15 – 20 دقيقة أو حتى يكتسب الوافل لونًا ذهبيًا.

يُترك ليبرد قليلًا قبل إخراجه من القالب ثم يُقدَّم مع إضافات مثل السكر البودرة أو شراب القيقب أو الكريمة.

أصول الوافل وتاريخه

الوافل

يُنسب أصل الوافل إلى بلجيكا، حيث ظهر لأول مرة في القرون الوسطى وكان يُحضَّر على صفائح حديدية تُعرَف بـ "wafer irons".



لاحقًا انتقل الوافل إلى فرنسا وألمانيا ثم إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي أضافت لمساتها الخاصة، مثل الوافل الأمريكي الأكثر هشاشة وخفة.

عادةً يُقدَّم الوافل البلجيكي في المقاهي مع الفواكه الطازجة والتوت، بينما يميل الأمريكيون لتقديمه مع الزبدة وشراب القيقب أو مع قطع الدجاج المقلي كوجبة متكاملة.

نصائح لنجاح الوافل

يجب عدم المبالغة في خفق الخليط بعد إضافة المكونات الجافة حتى لا يصبح الوافل قاسيًا.

يُفضل تسخين الماكينة أو الفرن جيدًا قبل سكب العجين لضمان قرمشة خارجية مميزة.

يمكن تنويع النكهات بإضافة مسحوق الكاكاو أو برش البرتقال أو القرفة إلى العجين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.