انتهاء تصوير "نور مكسور" آخر حكايات "ما تراه ليس كما يبدو"

أنهى صناع مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو” تصوير آخر حكايات المسلسل، والتي تحمل عنوان “نور مكسور”، وذلك بعد أسابيع من التصوير المكثف في عدة مواقع مختلفة، وتدخل الحلقات الأخيرة من الحكاية مراحل المونتاج النهائية.

حكاية نور مكسور

حكاية نور مكسور بطولة: نور إيهاب ويوسف عمر، حازم سمير وفيدرا، ومن تأليف أدهم أبوذكري وإخراج محمود زهران.

وكشف النجوم المشاركون في "نور مكسور" عن سعادتهم بالمشاركة في الحكاية الأخيرة، مؤكدين أن النص يحمل الكثير من المفاجآت الدرامية، وأن الحلقات ستفتح بابًا جديدًا للتأويل والنقاش بعد كل عرض، وهو ما يتماشى مع طبيعة المسلسل التي تربط بين التشويق والدراما النفسية.

ويذكر أن مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" يُعرض حصريًا عبر منصتي Watch It وشاهد، وحقق نسب مشاهدة مرتفعة منذ انطلاقه، حتى صار واحدًا من أبرز الأعمال التي حجزت لنفسها مكانًا خاصًا في سباق الدراما هذا العام.

