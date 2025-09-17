الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

نور مكسور، طرح البوستر الرسمي لآخر حكايات ما تراه ليس كما يبدو

أبطال حكاية نور مكسور،
أبطال حكاية نور مكسور، فيتو

 طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “ما تراه ليس كما يبدو” البوستر الرسمي لحكاية “نور مكسور”، والتي تأتي كآخر حكايات العمل الدرامي الذي نجح في جذب الجمهور طوال عرضه عبر حكاياته السابقة، وسط ترقب كبير لما ستقدمه هذه الحكاية من أحداث مشوقة ونهاية مختلفة.

وتصدر بطلي العمل نور إيهاب ويوسف عمر البوستر، والحكاية من تأليف أدهم أبو ذكري، وإخراج محمود زهران، ومن المقرر عرضها  على قنوات dmc، ومنصتي watch it وشاهد.

حكاية ديجافو

ويعرض حاليا من مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" حكاية "ديجافووحكاية ديجافو من تأليف نسمة سمير، وإخراج محمد خضر، ويشارك في البطولة شيري عادل وأحمد الرافعي عمرو وهبة، هند عبد الحليم، وصالح عبد النبي.

 

 مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

يضم مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" 7 حكايات، وتقدم كل حكاية في 5 حلقات بفريق عمل مستقل، والمسلسل من إنتاج K Media للمنتج كريم أبو ذكري، بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

إخراج محمود زهران احمد الرافعى حكايات ما تراه ليس كما يبدو حكاية ديجافو شيري عادل مسلسل ما تراه ليس كما يبدو يوسف عمر نور ايهاب حكاية نور مكسور

